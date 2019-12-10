禁蒙面法立即失效了 港高院拒延长

香港高等法院上诉庭今天拒绝就禁蒙面法违宪案批出暂缓执行令，本地媒体解读，这意味着禁蒙面法即刻失效。

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据中央社今天报道，香港高等法院拒延长禁蒙面法，法令即刻失效。香港高等法院上诉庭10日拒绝就禁蒙面法违宪案批出暂缓执行令，香港媒体解读这意味禁蒙面法即刻失效。上诉庭今日颁下裁决，拒绝政府就禁蒙面法的暂缓执行令申请，并宣布下月9日开庭审理此案。

该报道说，行政长官林郑月娥先前根据紧急情况规例条例订定禁蒙面法，以禁止“反送中”示威者蒙面及戴口罩等，但24名民主派立法会议员向高院申请司法复核，要求法庭颁令裁定紧急法、禁蒙面法无效及违宪。

高院原讼庭法官上月裁决，禁蒙面法“不符合相称性的验证标准”，但对紧急法是否违宪则不作裁断。其后，高院暂缓颁布禁蒙面法无效7天，直到政府提出上诉后，再由上诉庭决定是否继续暂缓。

报道称，在高院原讼庭裁决后，政府方面向高院上诉庭上诉，要求推翻原讼庭裁定禁蒙面法违宪的决定，并指现时香港暴力乱局中有合理必要性应用禁蒙面法保障守法公民。

中央社说，目前外界比较关注的是，在政府上诉过程中，中国全国人民代表大会常委会是否会就行政长官引用紧急法的权力，对基本法作出解释。