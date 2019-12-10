美国会批准新军费 提应对中俄

美国国会参议院和众议院相关委员会经过几个月的谈判之后通过了国防授权法的两院综合版本。这一涉及7380亿美元的法案包括规定国防部将采取措施应对来自俄罗斯和中国的威胁，以及成立特朗普总统长期以来所期望成立的太空军。

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据美国之音今天报道说，美国国会周一就7380亿美元国防预算达成协议应对中俄挑战。在美国国会民主党人和共和党人就特朗普行政当局许多方面的政策意见尖锐对立的情况下，两党就涉及美国政府预算份额庞大的国防授权法达成协议，被认为是一种罕见的相互妥协和各有所得的产物。民主党人长期抱怨国防经费过高，挤占了联邦政府本应当用于民生项目的经费。

据该报道说，国防授权法法案规定将美国军人的薪酬提升3.1%，是10年来最大幅度的提升。另外，该法案还规定联邦政府工作人员有12个星期的带薪育儿假。这是民主党人长久以来大力寻求的福利政策目标。预计国防授权法法案将在国会议员本月晚些时候离开华盛顿返回各自家乡休年终假之前在国会全体会议上获得通过。

法案包含一系列目的在于应对来自中国的潜在威胁的条款，其中有条款规定行政当局就中国的海外投资和中国与俄罗斯的军事关系问题提出报告。法案规定禁止使用联邦政府资金购买中国的铁路车厢和公共汽车，并表示国会“毫不含糊地支持”香港居民捍卫自己的权利和香港自治权。法案还表示支持改善台湾的防卫能力。

据该报道称，2020年国防授权法法案还规定对俄罗斯建设两条绕过乌克兰的天然气输送管道实施制裁，并禁止与俄罗斯进行军方对军方的合作。法案还规定对土耳其购买俄罗斯导弹防御系统实施制裁，对朝鲜研发核武器做出强硬的回应。法案包含给国防部和能源部拨款6538亿美元用于各种国家安全项目，715亿美元用于正在进行的海外战争，53亿美元的紧急资金用于修复极端天气和自然灾害造成的损害。