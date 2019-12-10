莫斯科被惩罚出局 奥运谁渔翁得利?

国际反兴奋剂机构（WADA）因系统性兴奋剂丑闻而禁止俄罗斯参加和举办任何体育赛事四年的禁令一经宣布，立即有国际分析人士审度此决定可能对2020东京奥运奖牌榜造成的直接影响。美国，中国，英国，日本被认为更多瓜分原本属于俄罗斯囊有的金牌。

广告 继续浏览后续

据英国广播公司今天分析，东京奥运俄罗斯禁赛四年，美中日英或成最大赢家。

该报道称，国际反兴奋剂机构（WADA）因系统性兴奋剂丑闻而禁止俄罗斯参加和举办任何体育赛事四年的禁令一经宣布，立即有国际分析人士审度此决定可能对2020东京奥运奖牌榜造成的直接影响。多数分析认为，尽管很多未涉及兴奋剂丑闻的俄罗斯运动员仍可以个人身份参赛，但赢取奖牌的实力势必因禁令而大打折扣，给他国对手增添夺牌机会。

该报道认为，美国、中国、英国和日本等传统体育强国被看好在东京奥运期间有可能获得“俄罗斯红利”，特别是在一些俄罗斯传统强项上有更多机会摘金夺银。

在田径、游泳、射击等很多大型赛项中，美俄长期是顶级竞争对手，因此俄罗斯被禁赛的第一大奖牌榜获益者按理说应非美国莫属。此外，中国、日本、英国等一些传统体育强国，也很有可能“瓜分”到俄罗斯可能失去的金银铜牌。

报道说，中国有可能在韵律体操、射击等项目中多有斩获。英国则被指可能在游泳、拳击、自行车、赛艇等赛事方面获益。

国际大型市场调查集团尼尔森麾下的媒体数据业务公司Gracenote在最新版本东京奥运奖牌排名榜预测中，上调了美国、中国、日本和英国等体育大国的预估奖牌获得数字。

报道说，当然，专家们也指出，此类预估的根据是各国运动员在以往赛事中的表现数据，而真正的国际性体育大赛期间会随时出现各类风云突变的现场未知数，因此被看好获得“俄罗斯红利”的体育大国是否真能如愿以偿在东京奥运期间多有好表现，还要到开赛时才能真正见分晓。