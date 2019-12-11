中日韩成都峰会 习近平不出席 日韩各有打算

中日韩首脑会议定于12月24日在四川成都召开。中国总理李克强与日本首相安倍和韩国总统文在寅将举行第8次中日韩领导人会议。据韩日媒体透露，日韩两国领导人都对本次中国之行有所打算。

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中国外交部发言人华春莹10日在记者会宣布，中国总理李克强将于12月24日在四川成都主持召开第八次中日韩领导人会议。韩国总统文在寅，日本首相安倍晋三将出席会议。华春莹说，今年适逢中日韩合作20周年。此次会议将着眼未来10年，推动3国提升合作水平，促进地区和世界的和平稳定与发展繁荣。

韩国与日本首脑本次赴成都开会各有打算。据共同社说，安倍将于10月23-25日访华参加成都会议，并在北京与习近平会面。此举意在加强两国关系。透露这个消息的是日本国家安全保障局长北村滋。他12月6日在北京与中国国家副主席王岐山会面。北村还表示，习近平明年4月将访日，东京将以国宾规格接待。王岐山表示，习近平访日若成功实现，对今后的中日关系将有重大影响和意义。

有分析指出，王岐山与北村滋就安倍访华之际，分别与习近平和国务院总理李克强会谈的日程及内容敲定了细节。

据韩联社报道，韩国总统府发言人高旼廷10日表示，总统文在寅将从23日起对中国进行为期两天的访问，并于24日出席在成都举行的第八次韩中日领导人会议。

三国领导人将就实质性合作方案、东北亚乃至国际局势深入交换意见，并将评价近期半岛局势，对韩中日合作推动半岛完全无核化和永久和平方案进行讨论。

该消息说，韩方正在与中方和日方进行协调，希望在文在寅访华期间分别与中国国家主席习近平和安倍晋三举行双边会谈。

文在寅或将另行访问北京，与习近平就半岛无核化进程等问题进行深入讨论。在朝鲜有可能发射人造卫星或洲际弹道导弹等进一步挑衅的情况下，文在寅或将呼吁中方发挥作用。

此外，文在寅与安倍晋三的双边会谈如能举行，各方关注韩日两国首脑能否为韩日军情协定和日本对韩限贸等问题找到解法。