中国大使施压要求丹麦自治群岛使用华为5G设备

丹麦媒体《贝林日报》周三披露说，中国驻丹麦大使向从属丹麦的法罗自治群岛当局施压，要求将群岛的5G通信建设计划委托给中国的华为集团。法罗群岛是丹麦在海外的自治领地，位于挪威与冰岛之间。

广告 继续浏览后续

法新社发自哥本哈根的报道指出，丹麦媒体的消息来源来自法罗群岛当地媒体的一段录音，法罗群岛的贸易部长在未知被录用的前提下向另一位官员讲述了他今年十一月与中国驻丹麦大师冯铁的一次会见。冯铁在会谈中明确表示倘若法罗电信部门聘请华为修建当地的5G网络，那么，中国与法罗群岛签署自由贸易协议的条件就已经成熟。

丹麦媒体评论说，这是中国政府首次将接受华为列为进入中国市场的条件。法鲁群岛政府通过司法渠道获得禁令，禁止将该敏感录音对外公开。

中国外交部发言人周三在记者会上表示，中国驻外大使在海外捍卫中国企业的行为十分正常，中方还否认向对方施加任何压力。

法罗群岛同华为在5G开发领域的合作早已启动，法罗群岛贸易部长Helgi Abrahamsen表示，在通信领域经常受到来自丹麦政府的指令，但他们并未收到有关禁止使用华为设备的通知。丹麦外长 Jeppe Kofod,就此发表公告，声称电信设备属法罗群岛自治范围，是否使用华为设备纯属群岛自己决定。而此前丹麦媒体披露说，丹麦外长曾经警告法罗当局避免使用华为设备。

中国驻丹麦大使馆，华为丹麦分部以及法罗当地政府均未回答法新社的提问。

法罗群岛是丹麦的海外自治地，国防及外交则由丹麦负责。 丹麦最大的电信企业TDC曾在3月宣布，爱立信（Ericsson）将成为丹麦5G网络基础设施的合作伙伴，合作时间从2019年4月1日至2023年底结束。当时丹麦政府指出，在5G发展上作出安全考虑，但没有提及华为。 不过，华为在丹麦的分公司于6月份表示，它已经在法罗群岛建立了5G网络，并进行了首次成功测试。

美国政府多次以网络安全为由向欧洲盟国施压，要求不要使用华为的技术来建设新的5G电信网络，担心华为设备可能被中国政府用作间谍活动。 对此，华为曾多次否认将为任何政府进行间谍活动。