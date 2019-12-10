任正非为何觉得孟晚舟写那封信不合适

中国媒体公布了任正非接受加拿大『环球邮报』的访谈。任正非在采访中表示，孟晚舟12月2日发布的公开信不合适，采访中，任正非对于孟晚舟的遭遇，似十分惋惜，无能为力。他认定孟晚舟事件只是起头，”我们认为美国的最终目的是要消灭华为公司“。

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诡异的是，当记者问他如何看孟晚舟发出的表白自己这一年中加拿大心路历程的那封信时，他的回答给人感觉甚至有点”怒其不争“。

孟晚舟在这封信中说，“这一年，经历了恐惧和痛苦，失望和无奈，煎熬和挣扎。这一年，学会了坚强承受，从容面对，不畏未知。”任正非说，“这封信我没看，早上我只看了标题。我认为这样不合适，因为全国人民都忙着要干活，要创造财富，争取改善自己的收入，不能消耗太多精力来跟她一起感受“。

有人分析，“姜还是老的辣，华为陷入舆论风暴，老任觉悟还是高，出来‘深明大义’一下，为孟晚舟火上浇油的信降温”。

从他的反应看，即使没有“看“这封信，但内容他一清二楚，否则不会指责孟晚舟“这样不合适”，而且似乎暗示这封信干扰了忙着干活的全国人民。一封信，难道会让全国人民消耗太多精力？这里似乎表达出任总对自己女儿自豪又埋怨的矛盾心情。因为在后面他接着说，孟晚舟回来后继续做CFO，而且“孟晚舟经历的磨难也会对她的意志产生很大提升”。

任正非为什么会有这种心态？难以推测，但是在加拿大保释的孟晚舟这封信在中国舆论引起了一种反面效果，大概令那种把华为捧为“民族品牌”，把美国指控从事金融欺诈的孟晚舟捧为“民族英雄”的官方舆论始料不及。

这件事的起因就是所谓“251丑闻”，华为工程师李洪元离职时因为谈判年终奖一事，被华为高层以“敲诈勒索”控告入狱，在监狱里白白住了251天，最后无罪释放，并获得国家赔偿。

事件曝光后引发中国网络爆炸，连中国官方舆论，以及平素为官方摇旗呐喊的环球时报总编胡锡进一时也摇摆不定，至于民间舆论，一时间发现华为是个以打压小，权势熏天，把员工不当一回事的集团，此时还有媒体揭出，同一时间，华为不仅仅李洪元有如此悲惨遭遇。李洪元仅仅因为与华为管事的交涉时用录音笔录下关键内容，最终得以无罪开释。

一时间，华为在中国人心目中的形象大变，纽约时报专门发表“华为为什么在中国失去了民心”探讨。对于任正非的上述表述，也有网民挖苦：“全国人民都忙着要生活，要拼命赚钱养家，大部分人永远无法和她一样感受世界各地的豪宅”

“215丑闻”几乎与孟晚舟来信同时发生，因此，孟晚舟在这一事件中有点“躺枪”，爱屋及乌，现在是“恨屋及乌”。

社交媒体就广为流传着这样的愤怒兼讥讽的话语：“孟晚舟被关一年全国关切，华为员工被关251天全网封杀”，“我在别墅里度日如年，你在监牢里砥砺前行”，还有诸如“你也许会是李洪元，但永远没机会做孟晚舟”这样的怒评。

有分析认为，华为和孟晚舟这些事，与官方舆论的一味抬高，抬得过高不无关系，孟晚舟在加拿大被捕，反而当一些内情披露出来时，其中的误差导致舆论的反应剧变。

比如为了报复加拿大应美国司法部要求拘捕孟晚舟，中方拘捕了康明凯等二人报复，但是加方对孟晚舟的待遇非常人道，这一点孟晚舟信中也承认，可是中方对康明凯等二人的待遇就很难说人道。他们至今不被告知关在什么地点，不能见律师，被禁止外出，见不到阳光，哪里像孟晚舟那样轻易出得起1000万加元保释出狱，生活在温哥华高端地段的豪宅里，可以相当自由地在市区散步。

但北京方面这两天的反应就非常蛮横，称释放孟晚舟是纠错，催放康明凯是“说三道四”。外交部的表态，比起任正非来，似乎又差了一筹。