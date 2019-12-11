加国会设小组检视 中加关系势雪上加霜

加拿大国会不满杜鲁多政府对华态度软弱，未能捍卫加拿大公民利益，通过成立委员会检视中加关系，这势将令本已转差的中加关系雪上加霜，亦成为加国总理杜鲁多连任后首项国会败绩。在当地的港人组织表明，会藉此推动加拿大通过类似美国的香港人权与民主法，惩处侵害港人权利的主要官员。

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杜鲁多所属的执政自由党在上月的选举中惨胜，只保留国会中157个议席，虽是最大党，但所得议席不过半数，须倚赖其他党支持方能维持执政党地位。而在当地时间10日的国会辩论中，由在野保守党议员提出成立委员会以检视中加关系的议案，在171票赞成、148票反对的情况下获得通过。而反对票数比执政自由党在国会拥有的议席还要少9席，意味党内也有人不满杜鲁多的对华立场。

在野保守党指杜鲁多政府对华态度软弱，在国会动议辩论成立一个十二人的委员会，就中加关系举行听证会，邀请不同人士全方位检视与中国的关系。当中，保守党外交事务发言人奥图尔(Erin O’Toole)指出，委员会将显示总理杜鲁多面对北京捍卫加国公民权利时有多失败。

自由党议员反对动议，认为现有委员会已能处理对华关系，成立特别委员会将令中加争拗恶化。

国会通过动议后，首次委员会会议可望下月20日举行。港加联会长冯玉兰向本台表示，会与保守党和新民主党合作，推动公民社会参与讨论和检讨，期望藉此推动加拿大通过一如美国《香港人权与民主法案》或马格尼茨基人权问责法的法律，以惩处侵害香港人权、损害一国两制的主要官员及其家庭成员。

港加联与捍卫台湾、西藏及其他人士权益的民间团体在刚过去的星期日举行国际人权日集会游行，有八百人参与。冯玉兰在会上要求加拿大政府对中国和香港采取更强硬的立场，并以马格尼茨基人权问责法惩处侵害港人权利和自由的主要官员。

中加关系自去年底起转差，当时加拿大应美国要求，在温哥华机场逮捕转机的中国电讯设备商华为的副董事长孟晚舟，中国其后拘捕加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔斯帕弗（Michael Spavor），又禁止从加拿大输入菜籽油，令中加关系日趋紧张。