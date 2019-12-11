北京取消了今年的德中人权对话

中国政府取消了今年与德国政府的人权对话。和瑞士的类似对话今年也被中方取消。

广告 继续浏览后续

据柏林出版的《日报》报道，在《日报》的询问下，德国外交部回应说，中国政府已于九月份取消了今年与德国政府的人权对话。理由是，由于德方明确指出问题，中方认为“不存在有建设性的会谈气氛。”

自1999年以来，德中人权对话每年一度。今年本应在德国举行。但2017年，中方已取消过当年的人权对话。根据《新苏黎世报》日前报道，中方也取消了今年和瑞士的类似对话。

德国外交部表示，德国继续坚持和中国的人权对话，并会努力促成2020年人权对话的举行。“就我们看来，人权对话是双边关系的关键组成部分。”双方必须可以就人权状况进行交流。这其中也包括谈及新疆维族人的状况。

但埃尔兰根-纽伦堡大学人权国际政策教授Katrin Kinzelbach批评说，“我们谈及的是一个门槛很低的，谈不上高级别的对话。它的功效一直就不怎么样。”这位对德中会谈形式做过研究的教授表示，德方应赶在中方之前，取消人权对话。现在去请求继续人权对话，这是一个无能的证明。

北京于90年代开始进行人权对话，当时是为了避免联合国就中国人权状况作出决定。

Kinzelbach认为，“对话首先是为了德国公众舆论而进行的，而不是为了别的。”很多参会的外交官早就对会谈十分失望。

德国联邦议会议员、绿党人权政策发言人鲍泽（Margarete Bause）也批评说，“中国进一步把人权对话作为对我们施压的手段。”这一交流“不会带来任何成果。中方根本就不把它当一回事儿。”她认为，在现有条件下，人权对话没有意义。德国政府应寻求新的道路。