华为赢得德国5G网络建设合约 尚待德政府批准

德国三大电信运营商之一的西班牙电信德国公司（Telefonica Deutschland)在周三宣布了一项重大投资计划，西班牙电信德国公司表示，将在未来几年内扩大网络建设。中国电讯巨头华为也在当晚透露称，华为5G设备日前已获准进入德国市场，将向西班牙电信德国公司提供5G设备及相关技术。

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西班牙电信德国公司宣布，将于2020年开始建设5G网络，预计到2021年底在柏林、汉堡、慕尼黑、科隆、法兰克福启动并运营5G商用网络；到2022年底，5G网络将覆盖德国30个城市以及1600万人口。据了解，该公司在过去一直较依赖华为，它在其2G到4G内核中都使用了华为的套件设备，如今又计划在其5G核心网中也使用华为设备。

不过，此次为西班牙电信德国公司首次不再完全依赖华为。据悉，2020年，西班牙电信将与华为以及另一家公司签订合同，建设其5G基础设施。该公司并在一份声明中写道，将让华为和芬兰的诺基亚公司在这项计划扮演同等角色，因为二者“已获证明是重要伙伴”。该声明还称，“这项合作案尚待依据德国法律规定，成功取得有关技术和公司的安全证明。” 声明指出，这样做是要“顺应目前界定安全规范的政治程序，又不致延缓开始推动5G网路的建设”。

过去一段时间以来，美国政府曾多次向其欧洲盟友警告，担心华为可能被北京当局用来服务于中国的情报收集活动。是否采用华为设备投入到本国的5G网络建设也在近期，于德国政坛引发了执政联盟间的分歧和争议。柏林方面至今仍未顺应美方压力，排除华为参与5G建设的标案，也未完成制定针对电信业的法律安全规定，但强调会拟定严格的安全标准。

默克尔总理11月27日在德国联邦议院内讲话称，“毋庸置疑，在5G网建设上我们需要制定严格的安全标准，所以我们需要和欧盟的伙伴国家共同商讨；就像在欧洲我们拥有一个药品管理局，可能在5G建设上我们也需要一个类似的负责审批的机构。”她并指，"在一个共同的数码市场里，如果每个人都只管自己的一摊事，那我们无法走得很远。"默克尔强调，在5G网建设的问题上涉及最高级别的安全标准，"但我们需要同欧洲，可能首先需要同法国一起找到解决问题的办法"。法国政府负责人日前多次表示，不会排除华为在法方的5G网络建设之外。

针对德国政界尚未作出明确决定的局面，西班牙电信德国公司在声明中提出，“做出这一决定，我们考虑到这项政治程序尚未完成的事实，不会延迟5G网络建设的开始。”数据显示，迄今为止华为已经接到了全球65份的5G商用订单，全球5G基站出货量超过了10万台，而爱立信已经接到75份5G商用订单，比华为多出了10份订单。