国际警务专家集体请辞 议员指是对检视警方工作报告投不信任票 打脸特首

在独立监察警方处理投诉委员会(监警会)提交警方处理反修例示威手法审视报告前夕,五名特邀来港协肋审视的海外警务专家集体请辞,指监警会作为监察警队的组织,缺乏调查能力是重大缺陷,但会方无法就此作出改善,于是决定退位让贤(stand aside)。监警会回应传媒查询时没有回应专家有否请辞又或专家「退位让贤」对报告有何影响,只是强调,会尽力向公众呈交一分公平公正、描述事实的首阶段性报告,其后再根据情况协商往后安排。

民主派会议召集人陈淑庄表示,国际专家组请辞是对特首林郑月娥打脸,亦是对即将出台的中期报告投下不信任票,促请林郑月娥把握本星期六上京述职时,说服中央政府让香港成立独立调查委员会,回应港人诉求。

港人在反修例运动中一直坚持的「五大诉求」,包括要求港府设立独立调查委员会,但林郑月娥和警队一直拒绝。为安抚公众,林郑月娥于9月初透露,将由监警会在国际专家小组协助下,审视反修例运动的多次大型示威的事实、评估警方的处理及提出改善建议。

监警会原拟月底向林郑月娥提交专题首阶段报告的初稿,并在明年1月公布,但来自英国和新西兰等地的五人国际警务专家今(11日)天发出简短的请辞声明,他们表示,上月来港协助监警会就警方处理反修例示威的专题审视工作,在资料搜集和分析方面取得有意义的进展,不过,监警会缺乏取证和独立调查权力,是该会工作的重大缺陷。声明续指,专题审视涉及的示威和事件十分复杂,对珍视自由和人权的港人而言,监察警队运作的机构具有独立调查权力才算合乎标准。

声明透露,小组表达上述意见后,监警会与小组未能就如何有效协助专题审视工作继续下去取得共识,所以决定正式退出有关工作(formally stand aside from its role)。

不过,专家小组声明补充,如果监警会具备所须的调查功能,小组仍会支持监警会的工作并保持联系。

监警会回应传媒查询时,没有确认是否收到国际专家小组的请辞,而监警会副主席谢伟铨回应香港电台查询时,则否认专家组集体请辞,是首阶段工作已告一段落。

监警会在新闻稿中感谢专家小组的参与及建议,表示会方乐见专家组成员期望保持联系,待反修例事件的首阶段报告完成后,会根据情况发展和需要,重新检视工作路向,协商往后适当安排。

监警会亦表示,由于首阶段报告旨在陈述事件及时间紧迫,撰写报告时会慎重考虑专家组建议,竭尽所能呈交公平公正的报告。

监警会主席梁定邦重申,监警会目前并无调查权力,这是法例规定,如需修订监警会条例,必须取得社会及警队这持份者的共识,按法定程序行事。

梁定邦在国际专家小组成员Clifford Stott教授公开指监警会调查权力不足之后,曾接受中国传媒访问,认为海外专家不太明白香港的情况,指他们在国际上怎样做是他们的想法,对他们的意见表示「多谢了」。