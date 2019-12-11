曾赴港记录反修例示威运动 大陆律师陈秋实被限制出境

自香港在今年6月爆发反修例抗争活动后，曾前往当地记录现场情况的中国大陆律师陈秋实近日向外界告知，他在陪同家人参加旅游团赴日本旅游前，从公安局获知了其被限制出境的消息。

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陈秋实在周二通过个人推特发消息说，原本组织40人的日本旅行团，签证、机票酒店全部办妥，但在天津机场登机前数小时，收到公安局来电通知他被限制出境，并要到公安局谈话，因此在与警方几番交涉下，被同意只能到机场送包括他母亲在内的团友离境。

陈秋实称，“本来为了照顾一下朋友的旅行团生意，也为了陪老妈出国散散心，结果遭遇了人生第一次限制出境”。他表示，相信自己被限制出境是与因去过香港有关，并称有些去过香港的内地人曾经被拘留，他已经算幸运，但有关措施是政治迫害所引起，没有合法手续和法律依据，也不知道何时解除。

陈秋实还通过视频表达他“不会特别关心受到这点委屈”，并指中国有很多律师遭到抓捕、殴打和迫害，及不少人生活穷困，与他们相比应算是“幸福”，因此会将精力关注在“中国更加痛苦的社会问题”当中。

据悉，陈秋实1985年9月出生于黑龙江省大兴安岭地区，2013年通过国家司法考试，2014年获得法律职业资格证。曾先后就职于黑龙江电视台北京节目制作中心等单位。

2014年末，陈秋实参加北京卫视《我是演说家》节目，在节目中的五篇演讲作品《大东北》、《法治中国》、《男女中国》、《大国风范》、《语言的力量》得到广泛传播，网络总点击量超过1亿5千万，获得当季亚军。今年8月，他以游客身份到香港，分别观察了建制和民主派发起的集会，并透过微博分享在香港的见闻，其后受到官方压力，被迫提早返回，他个人在中国大陆的社交平台也随后相应遭到封锁。