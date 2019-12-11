美俄外长会谈 蓬佩奥吁北京加入武控条约 北京隔空反对

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周二造访华盛顿，与美国国务卿蓬佩奥举行会谈。蓬佩奥在会谈后向媒体表示,他希望与拉夫罗夫共同取得进展。他希望未来的武器控制条约谈判纳入中国的讲话受到北京的坚拒绝。

广告 继续浏览后续

法新社说，拉夫罗夫访美与美国国务卿讨论了双边关系，叙利亚，伊朗和朝鲜等议题。之前一天，俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽林斯基，在巴黎同法国总统马克龙与德国总理默克莱举行四方会谈，讨论乌克兰危机的解决方案。

美国国务卿蓬佩奥周二与拉夫罗夫会晤后表示，我希望拉夫罗夫外长跟我共同努力取得进步。他提到美国政府为了美国人民的利益有责任与俄罗斯发展关系。他提到两国的企业可以合作，还谈到更加敏感的冷战留下的武控条约问题，他重申谈判应该纳入中国。之前特朗普在今年夏天宣布终结美俄武器控制条约，原因之一是他认为中国也应该受到未来武器控制条约的限制。

据中央社报道，蓬佩奥周二与俄外长拉夫罗夫在华盛顿举行会谈后，在记者会上表示，当前威胁全球战略稳定的不仅是飞弹、潜艇，也包括其他武器，因此军控对话应纳入中国。对此，北京今天表示坚决反对，并指美方藉此转嫁核裁军责任。

蓬佩奥说，中国的核力量虽与美俄相差巨大，但军控对话并非为了限制任何国家的核力量，而是展开建设性对话，并维护全球安全稳定。

中国外交部发言人华春莹下午在例行记者会回应表示，中方已多次重申，无意参加所谓的“中美俄三边军控谈判”，这一立场十分明确，也得到了包括俄罗斯在内的国际社会广泛理解。

她说，美方在核裁军问题上不断拿中国说事，借此逃避和转嫁核裁军责任，中方对此坚决反对。她并强调，中国一贯致力于维护国际军控与防扩散体系，愿与各方继续在裁军谈判会议、5核国机制等架构内加强沟通与协作，针对事关全球战略稳定的广泛议题进行讨论。

华春莹提到，作为世界拥有最大和最先进核武库的国家，美国应该确实履行核裁军特殊责任，回应俄罗斯有关延长新的“削减进攻性战略武器条约”的呼吁，并进一步削减庞大的核武库，为其他核武器国家加入多边核裁军谈判创造条件。