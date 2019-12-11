709律师王全璋之妻李文足获2019法德人权奖

狱中的709律师王全璋之妻李文足，今天12月11日在法国驻华使馆获颁2019年度法德人权法治奖。这个奖每年发给世界15名人权捍卫者。李文足在活动人士的帮助下摆脱国宝的骚扰跟踪，如期达到颁奖现场。法德驻华大使联合为她颁奖。

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法德两国在12月10日国际人权日当天宣布全球15位人权捍卫者获得2019年度法德人权法治奖。当中有目前在狱中服刑的709维权律师王全璋之妻李文足。颁奖仪式11日在法国驻华使馆举行。法德两国驻华大使共同向李文足颁奖。自由亚洲报道，法德在联合声明指出，自从王全璋被捕以来，李文足与其他受难者家属合作，为了丈夫和其他被捕律师的获释而呼吁，其行动和平、勇敢、执著而富有创造性。她亦提倡尊重中国法律和法治。在这一过程中，她和其他家属经受了骚扰、威胁和拘捕。她的付出引起国际社会对中国人权律师处境的关注。

野靖环的推特说，颁奖仪式原定周三(11日)下午2点在法国大使馆举行。北京石景山公安局派人在李文足的家守候，她出门坐地铁时，亦被4名便衣男女跟随。

李文足向自由亚洲表示，国保事前接获消息展开阻截行动。她在其他709妻子和活动人士帮助下，巧妙摆脱国保和看守跟踪，终如期到达颁奖现场。709辩护律师蔺其磊等20余名嘉宾到场观礼。网民709煽颠犯在推特贴出4张照片，显示李文足获颁2019年度法德人权法治奖。

李文足表示，这个奖不仅是给她个人的鼓励，也是给所有709人，包括被抓的律师、为709辩护的律师，还有709家属以及公民的。她感谢德国和法国政府与各国使馆的历任人权官员，这4年多来，在709案件上给予的持续高度关注。

另一位709律师李和平的妻子王峭岭在2016年获得首届法德人权法治奖。

王全璋1976年2月出生，山东省五莲县人，中国维权律师代表人物之一，被捕前在北京执业，代理许多敏感案件，包括法轮功、农民土地、基督徒，弱势群体利益等。他在2015年709对律师和维权人士大抓捕事件中被捕，并被秘密关押超过1000天，禁止会见律师和家属。2019年1月王全璋被天津第二中级人民法院以“颠覆国家政权罪”判处4年半徒刑。

据法国驻华使馆官方网站介绍，法国欧洲与外交部长让-伊夫·勒德里昂和德国外交部长西格玛尔·加布里尔于2017年12月4日宣布在驻世界各地大使馆向15位人士颁发“法德人权和法治奖”。自2016年起，德法两国在国际人权日（12月10日）之际颁发该奖项，旨在支持对保护和促进人权做出贡献的人，或者为推进法治发起倡议的人。正如让-伊夫·勒德里昂先生所说 ：“德国和法国通过该奖项发出了赞同人权普遍性的明确信号，并向在世界各地致力于保护和促进人权的人士提供支持”。颁奖仪式在获奖者所在国的法国和德国大使馆举行。