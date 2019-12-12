专家:中美脱钩进入第一阶段

中美贸易战开打19个月后，中国企业正在加快减少对美国的依存度。有专家指出，中美脱钩已迈入第一阶段。以后即便中美达成贸易协议，双方取消惩罚关税，脱钩的趋势仍会继续。

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法新社今天报道说，中美贸易战的武器是互相加征惩罚关税，这些关税每年涉及双方数千亿美元的进出口商品。受这场关税战打击的主要是中国出口企业。目前尚未受美国关税惩罚的中国商品，诸如电器，服装和体育用品等，被列入美国定于12月15对中国商品加征关税的清单。

德国墨卡托中国研究所专家曾林（Max Zenglein）表示，中国经济越来越感受到中美贸易战的后果。11月份，中国连续第4个月出口下滑，同比-1.1%，中国向美国出口减少的最明显，暴跌23%。

曾林说，我们处在中美贸易脱钩的第一阶段。过去40年，中美经济靠近让中国成为世界第二大经济体。现在的脱钩导致双方经济越来越脱离对方。这个脱钩趋势将会持续下去。中美贸易谈判的结果如何只能改变双方脱钩的速度和范围，但脱钩的大趋势不会逆转。

欧洲驻华商会主席Jorg Wuttkebiaoshi 表示，脱钩是双向的。华盛顿禁止美国企业向中国华为和中兴公司出售某些关键配件之后，中国已经明白，不能指靠某些外国供货商。中国的中兴集团去年已经濒临破产，后来存货下来，是因为特朗普想挽救中兴75000员工的就业岗位而改变了主意，放松了制裁。至于美国，做为北京绕不过去的商业伙伴和主要对手，美国已决定牵制中国，限制其发展。

中美贸易战导致太平洋两岸的中国商品涨价。中国陕（山）西省一位不愿透露全名的糖果厂刘老板说，他们工厂承受由于关税上涨价格的70%，美国客户承受30%。

此外，北京与华盛顿的冲突对中国企业来说是一个不确定因素。中国企业为防美国加征关税，正在瞄着其他新市场。

中国浙江一位纺织品出口商向法新社表示，她们公司今年对美国出口减少了一半，所以转向欧洲和非洲客户。

中国深圳电脑生产商梁先生说，今年上半年一张美国订单都没收到，所以他现在把精力集中在印度和东南亚市场。这位电脑商还说，为了减少对美国零配件的依赖，他改成多渠道进货。

一些分析形容中美进入新冷战。在这个背景下，中国试图不用“美国制造”。中国国家主席习近平今年5月表示，拥有自己的独立技术，国家才不可战胜。中国新华社本周宣布，中国两家公司启动开发一种可替代微软视窗系统的项目。

然而，对于中国来说，不用美国技术可能并非易事。News America中心分析师Samm Sackes说，你打开中兴或者华为手机就能看到，里面的零件来自世界各地。他说，在许多方面，这种民族主义言论与实际不相符，因为技术领域的互相依存性非常强。