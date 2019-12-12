中国停止补贴电动汽车 对德国大众是灾难？

中国将结束对电动汽车的补贴。这对德国大众汽车公司来说可能是一场灾难。

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据德国《焦点》周刊报道，中国2020年底将停止对电动汽车的补贴，但继续保留电动配额。尽管新能源汽车（NEV）仍然有配额，其中也包括使用电池驱动的电动汽车，但中国政府显然希望进一步扩大这一用语的涵盖面，不再把焦点放在电动汽车上。这对德国最大汽车生产商大众来说，可能意味着一场灾难。专门针对中国汽车市场提供服务的咨询公司JSC Automotive预测，这会给中国市场带来转折，给电动汽车和混合动力汽车带来沉重打击。像大众这样聚焦大批量电动车生产的公司将不得不扩大其生产层面。

中国被视为是电动交通的全球驱动者。但由于一些补贴被取消，电动车销售数字最近出现下滑。在新能源汽车方面，除了电力驱动外，未来还将使用合成燃料、氢、人造燃料等来驱动汽车。市场专家看到了中国策略的转变，认为中国并不是在大力推行气候政策，而是在寻求其地缘战略利益。

很多汽车生产商，这其中也包括德国最重要汽车生产商大众，在中国市场上全都只致力于电动交通，并在中期停止内燃机或其它替代产品的研发。中国的策略转变可能给大众集团带来巨大问题。位于上海的JSC Automitive咨询公司认为，中国市场将出现趋势转变。