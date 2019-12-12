捷克首都布拉格市议会通过与台北缔结姐妹市议案

捷克首都布拉格议会在周四通过投票，以无异议的方式通过了与台北市缔结为姐妹市的议案。布拉格亲台市长贺瑞普并表示，预计将在下个月与台北市长柯文哲签署合作协议。

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布拉格市议会在当天讨论与台北市缔结为姐妹市的议案，由于在联合政府执政的各党有共识，市长贺瑞普在投票前经过简短说明后即直接进行表决，最终该议案以39票赞成、0票反对、2票弃权的压倒性高票通过。现年38岁，曾在求学期间前往台湾交换的贺瑞普去年底才上任布拉格市长。以反建制海盗党出身的他在很多外交和内务政策上的主张，与捷克传统政党的观点存在较大差异。贺瑞普在上任不久后，于今年1月即宣布要废除前任市长与北京缔结的姐妹市协议，当中有关“一个中国”政策和台湾是中国不可分割领土的条款。他还曾在市政府主动接见西藏流亡政府负责人洛桑森格。贺瑞普的相关言行和决策也与捷克总统泽曼（Milos Zeman）的亲华政策产生巨大差异和矛盾。

贺瑞普就对台问题的大胆决策并引起了中方的反制措施，包括要求布拉格爱乐乐团在访华前签署一份反对市长行为的文件，在该乐团拒绝这一要求后，其耗时2年多对中国14个城市的秋季巡演也遭到取消。贺瑞普强调“人权比猫熊还重要”，并称宁愿放弃北京在缔结姊妹市时答应却迟迟没送来的猫熊，也要坚持人权价值。他还质疑，尽管中国国家主席习近平在2016年访问捷克后，曾承诺加强两国的经济合作，并为捷克带来大量投资，而泽曼总统也在当时回应希望他的国家成为中国的“欧洲门户”，但事实上2年多过去了中方的许多投资都未曾落实。贺瑞普称，中国的公开施压令许多捷克人想起了，以前共产党统治者的运作方式。这种紧张情绪随后也蔓延到了更多两国合作的重要领域。

此外，贺瑞普上周在市政会议后指出，将在明年1月与来访的台北市长柯文哲正式签署姐妹市协议，加强布拉格与台北在经贸、文化、观光、教育等领域的合作关系。布拉格动物园还可望获得台北市赠送的穿山甲。据《纽约时报》报道，针对贺瑞普在布拉格市长任上所采取的亲台措施，泽曼曾试图控制就这一问题在对华关系上的损失。他还专门给习近平写了一封私人信件，据捷克总统办公室提供的一份摘要显示，信中强调“捷克共和国政府完全尊重‘一个中国’的政策”。