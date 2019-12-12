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消息人士：美中在原则上就第一阶段贸易协议达成一致

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中国贸易谈判牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽及财长姆努钦资料图片
中国贸易谈判牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽及财长姆努钦资料图片 路透社图片
作者： 弗林

自华盛顿方面消息，彭博新闻社周四援引消息人士的话报道称，美国谈判人员已经就美中“第一阶段”贸易协议达成一致，目前等待特朗普总统的批准。白宫方面也或即将发布相关声明。

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美国总统特朗普预计将于当地时间下午2点30分，与美国贸易代表莱特希泽及其他经贸要员会面。在这一会议之前，莱特希泽向多名国会参议员通报称，有关美国关税的公告或将很快出炉。彭博新闻社的报道显示，两国目前已就“第一阶段”贸易协议在原则上达成一致。白宫当天下午有可能就会作出相关宣布。

美国消费者新闻与商业频道同样也援引消息人士的话指，美中已在原则上达成“第一阶段”贸易协议，正等待特朗普的批准。消息人士透露称，“相关书面协议正在落实中，但双方达成了原则上的共识”。《华尔街日报》在当天早些时候还援引知情人士提供的消息称，美国谈判代表提出，美国将把对价值约3600亿美元中国输美产品的已征关税减少最多达50%，并且取消定于在12月15日加征新一轮关税的计划。

作为交换，美国要求中国作出切实承诺，大量购买美国农产品等产品，更好地保护美国知识产权，并允许中国金融业对美国更加开放。而作为协议的一部分，如果中国没有履行承诺，关税将恢复到最初的水平。特朗普本人另在当天早晨发推说，美国“十分接近”与中国达成重大协议。他称，中方想达成协议，“我们也是如此”。综合各方消息，这些积极的讯息则引发欧盟股市在周四大涨。

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