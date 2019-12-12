消息人士：美中在原则上就第一阶段贸易协议达成一致

自华盛顿方面消息，彭博新闻社周四援引消息人士的话报道称，美国谈判人员已经就美中“第一阶段”贸易协议达成一致，目前等待特朗普总统的批准。白宫方面也或即将发布相关声明。

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美国总统特朗普预计将于当地时间下午2点30分，与美国贸易代表莱特希泽及其他经贸要员会面。在这一会议之前，莱特希泽向多名国会参议员通报称，有关美国关税的公告或将很快出炉。彭博新闻社的报道显示，两国目前已就“第一阶段”贸易协议在原则上达成一致。白宫当天下午有可能就会作出相关宣布。

美国消费者新闻与商业频道同样也援引消息人士的话指，美中已在原则上达成“第一阶段”贸易协议，正等待特朗普的批准。消息人士透露称，“相关书面协议正在落实中，但双方达成了原则上的共识”。《华尔街日报》在当天早些时候还援引知情人士提供的消息称，美国谈判代表提出，美国将把对价值约3600亿美元中国输美产品的已征关税减少最多达50%，并且取消定于在12月15日加征新一轮关税的计划。

作为交换，美国要求中国作出切实承诺，大量购买美国农产品等产品，更好地保护美国知识产权，并允许中国金融业对美国更加开放。而作为协议的一部分，如果中国没有履行承诺，关税将恢复到最初的水平。特朗普本人另在当天早晨发推说，美国“十分接近”与中国达成重大协议。他称，中方想达成协议，“我们也是如此”。综合各方消息，这些积极的讯息则引发欧盟股市在周四大涨。