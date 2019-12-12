特朗普：美中十分接近达成贸易协议 报道指美方提出重大关税让步

美国总统特朗普周四通过推特表示，美中两国已经“十分接近”达成备受瞩目的贸易协议。而按美方原计划，如若无法与中方就贸易协议谈判取得实质性成果，美国政府将在周日采取新一轮的对华征税措施。

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特朗普在当天上午的一则推文中写道：“‘十分’接近与中国的‘重大协议’。他们要达成这一协议，我们也如此。”特朗普政府定于12月15日对一批总值1600亿美元的中国输美商品征收新关税，中美两国希望在此之前至少达成部分协议。就在这一关键时刻，特朗普再次发出的乐观信息也引发美国股市当天应声大幅上涨，三大股市在他发出这一推特后均创下最高记录。同样的刺激效应也在欧洲各大股市中相应出现，受中美贸易局势发展提振，及欧洲央行新任总裁拉加德发表的讲话带动欧元区银行股录得两个月来最大单日涨幅。另一值得关注的是，《华尔街日报》周四的相关报道指出，根据消息人士透露的信息，美国谈判代表提出，美方将把对价值约3600亿美元中国输美产品的已征关税减少最多达50%，并且取消定于在12月15日加征新一轮关税的计划。

报道称，美国是在大约过去5天里提出的这一建议，作为交换，美国要求中国作出切实承诺，大量购买美国农产品等产品、更好地保护美国知识产权、并允许中国金融业对美国更加开放。同样作为协议的一部分，如果中国没有履行承诺，美方对华关税将恢复到最初的水平。消息人士还对《华尔街日报》说，在自从10月份以来的美中多轮谈判中，中国一直对美国要北京方面保证购买美国大豆、家禽等产品不满，称这违反了世界贸易组织的规定。消息显示，负责对华贸易谈判的美国贸易代表莱特希泽等白宫要员会在周四与特朗普进行会谈，进一步讨论有关美中贸易协议和对华关税措施的问题。中国商务部发言人高峰另于当天稍早透露称，目前美中双方的经贸团队一直保持密切沟通，并说目前中国国务院关税税则委员会正在根据相关企业申请，“有序开展部分大豆、猪肉等商品加征关税排除工作”。

值得一提的是，针对美中是否能达成美方口中“第一阶段”贸易协议的前景及后续，摩根大通董事长兼首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）分析指，双方将达成这一初步协议，并警告若美国政府发起新一轮关税，将冲击市场和美国经济增长。戴蒙在华盛顿举行的商业圆桌会议(Business Roundtable)活动上对记者说，“我个人认为将达成‘第一阶段’协议。”他还强调，若达不成协议且加征关税在12月15日生效，“将对美国市场构成负面影响，”并对美国和全球经济增长造成“小的负面影响”。戴蒙说，“人们期望达成‘第一阶段’协议，以及不要加征关税。”他并直言指，虽然对双方就“第一阶段”协议的实现感到乐观，但也说“在那之后很难通过谈判达成真正的协议。”中国前商务部长陈德铭10日另在纽约的一场会议上提出，中国和美国都需要这项协议，但中国需要一份公平的“第一阶段”协议。他说，“如果推迟12月15日的关税，那么达成协议的可能性会更高；要是关税落地，美国方面的弹药很快会用完，而中国肯定会报复，2020年将很难开展谈判。”