美国关税逼近 北京称中美经贸团队保持密切沟通

特朗普定于12月15日启动对中国1600亿美元产品加征15 %的惩罚性关税。这批关税涵盖电器，服装，体育用品等商品。中国商务部在被问及有关征税时答称，双方谈判团队保持密切沟通。

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今天在中国商务部新闻会上蓬勃记者询问中方是否预期美方将推迟原定于12月15日加征的关税?如果美方在12月15日加征关税，中方有何反应?

中国商务部发言人高峰答称，关于中美经贸磋商，双方经贸团队一直保持密切沟通。但他目前没有更多细节能够向大家透露。

法新社说，受到中美贸易纠纷冲击的中国企业主要是以出口为业务的公司。到目前为止，中国的电器，服装和体育用品似乎没有被美国加征惩罚性关税。但12月15日特朗普预计加征的关税却包括这些商品。

另一方面，中国上周宣布对美国大豆和猪肉排除加征关税，似乎还没有落实。今天南华早报记者询问中方上周宣布排除对美国大豆、猪肉等商品征收关税的新进展，高峰答称，据他了解，目前，中国国务院关税税则委员会正在根据相关企业申请，有序开展部分大豆、猪肉等商品加征关税排除工作。

高峰还表示，今年11月中国进口同比增长了2.5%，其中电动汽车，医药进口和美容品分别增长了109%，38%，和12%。他还列举“铁矿石、原油、煤、天然气、铜”等大宗商品进口增长数字。他说，这些进口增长是中国内需增加拉动的。中国11月的制造业指数（PMI）返回到荣枯线以上。