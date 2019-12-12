路透社：中国政府拟以政策优惠推动澳门成为金融中心

路透社在周二引述十多位接受采访的官员及企业高管透露称，中国国家主席习近平下周访问澳门时将宣布一连串的新政策，引导澳门经济重心从赌博业转移至金融中心。

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报道指出，澳门官员及企业高管认为，这个举动是对澳门的一种奖赏，因澳门并没有像香港一样出现持续的示威活动。香港过去六个月爆发了尚未平息的“反送中”抗争运动。受访的官员和高管们还表示，北京方面会公布的相关政策将包括建立由人民币计价的股票交易所，并加速推动正在进行中的人民币结算中心，同时为澳门划设邻近的大陆土地以供开发。

报道称，近几个月来外界一直揣测中国当局会提出这些方案，但之前的消息都没有提到这些方案已经获得正式通过。对此，一位匿名的中国官员评论说，“金融行业的部分以往都是留给香港，我们以往都把优惠政策给了香港，但如今我们打算加以分散。”多名官员及银行家还谈到，相信中国在澳门设立金融基建，是为了避免香港出现任何重大的市场危机，而影响到中国的经济。他们又指，计划并非要让澳门取代或破坏香港的地位，但当香港的情况变差时，中国需要有应急计划。

另外有中国官员指出，习近平的想法十分清晰，他是希望澳门有多元的经济，又称澳门未来将集中发展旅游及金融业，令澳门能够如新加坡一样可以举行国际级会议。据悉，习近平这次到访澳门的行程是为了庆祝澳门回归20周年，中国政府之前已盛赞澳门坚持“一国两制”原则。中国国务院港澳事务办公室则并未对该报道回应置评请求。另据香港01报道称，澳门金管局发言人经查询指出，澳门政府已在今年10月时，表示正委托国际顾问公司进行“在澳门建立以人民币计价结算的证券市场的可行性研究”。鉴于有关研究仍在进行，该部门称，现阶段没有资料可补充。