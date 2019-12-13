中美达成初步协议 北京白宫未发声明

中美周四在华盛顿签署了部分贸易协议。但目前白宫和北京都没有发正式声明加以证实，加上美媒透露该协议将由北京驻美大使与美国贸易谈判代表签署，都让外界对这个协议产生疑问。

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据法新社报道，周四晚间，华盛顿与北京之间似乎就贸易协议的一部分达成共识。在此之前几个小时，美国总统特朗普12日与相关的阁僚商讨对中国关税之后发推称，“已经非常接近与中国达成一个大协议。中国要求达成协议，我们也一样”。

据多个媒体透露，中美这个第一阶段协议包括：美方暂停12月15日对1600亿美元中国输美商品加征15%的关税，并将其他已经征收的关税减半。中方则同意在2020年购买500亿美元的美国农产品。不过，具有争议的执行条款还没被曝光。

但是到目前，还没有看到北京和白宫就此初步协议发布正式声明加以证实。周三中国商务部发言人高峰表示，双方贸易谈判团队正在密切接触。路透社指出，白宫未发布任何正式声明，引发对于两国是否就相关条款达成一致的疑问。

据华尔街日报消息称，这个初步协议周五将由中国驻美大使崔天凯与美国贸易代表莱特西泽签署。北京派大使签署协议被外界认为不同寻常，也许体现了习近平在1600亿美元关税逼近的最后时刻，与美方达成部分协议的不情不愿？

不过，市场对美中贸易谈判修成正果的前景似乎比较乐观。法新社说，中美在19个月的贸易战之后达成初步贸易协议，投资人通过多家媒体报道，看好中美达成正式协定的前景，华尔街股市昨天收盘飙升，纳斯达克与标普500指数都达到新的高度。