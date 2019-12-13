台湾大选“中国因素”如影随形 美助理国务卿吁北京勿扰

台湾总统大选明年一月即将举行。台湾实现民主转型后的每次大选几乎都有“中国因素”如影随形。美国亚太助理国务卿史迪威呼吁北京不要干涉台湾选举，希望两岸通过对话解决分歧。

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法新社华盛顿消息，美国国务院亚太助卿史迪威（David Stilwell）12日在华盛顿呼吁中国不要干涉台湾下月举行的大选。他表示，华盛顿寻求让两岸通过对话解决分歧。

史迪威说，每逢台湾选举，紧张气氛总会升高。“对于以某种方式干预、干涉那里的内部事务的关切，一直都存在。”他指出，美国通过一方面向台湾提供武器，另一方面只承认北京的政策，寻求中国与台湾双方“透过对话解决歧见，而不要暴力、胁迫或威胁”，“这也是我们对台湾即将登场的选举的期望”。

台湾大选将于2020年1月举行。上月台北当局在机场扣留了“香港创新”集团总裁向心夫妇。之前，自称中共前特工的男子王立强向澳洲媒体透露，他的上司是香港创新集团总裁向心夫妇。这对夫妇为北京的利益，暗中操纵台湾选举。手段包括资助亲北京候选人、收买选民、在媒体和互联网收买水军散布假信息等。