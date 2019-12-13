彭博社：特朗普批准美中贸易协议 12月15日关税措施被停

自华盛顿方面消息，彭博新闻社周四报道称，美国总统特朗普在当天批准了对华“第一阶段”贸易协议，该协议将停止美方对1600亿美元中国输美商品，按计划原定于12月15日生效的征税措施。

广告 继续浏览后续

报道援引消息人士的话称，美中两国在原则上就“第一阶段”贸易协议达成共识。路透社的报道并援引美方官员的话说，该协议内容包括美国部分减少对华关税措施，并暂缓12月15日对华新一轮征税措施，中方则同意在2020年购买500亿美元美国农产品。报道称，美中两国此次达成的贸易协议在内容方面涵括的项目可能要比，此前特朗普总统在今年10月宣布的“第一阶段”贸易协议所列举的内容囊括范围“更窄”。

一名美国前高级贸易谈判官员介绍称，由于目前双方有关这一协议的文字版尚未落实，因此究竟文字版将如何详细书写协议内容，其细节则至关重要。这名前官员称，“在贸易谈判中，书面文件非常重要，特别是因为往往双方仍存在的一些分歧会从中凸显”。一名消息人士指，特朗普已经批准了该协议，白宫方面将很快对此加以公布。另据美国农业部数据显示，中国在2017年贸易战爆发前，全年购买了240亿美元的美国农产品。