汇源果汁老板再出事 祸根埋在五年前

中国一代人记忆中的汇源果汁的老板朱新礼又出事了：他的中国德源资本（香港）有限公司被法院查封，41亿元人民币资产遭冻结。朱老板之前10天才被天津法院列入老赖名单。

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汇源果汁的老板朱新礼是中国德源资本（香港）有限公司（简称德源资本）的有权代理人。据中国证券报说，这间公司在12月11日被法院查封，41亿元人民币资产遭冻结。

在此之前的10天，朱新礼被天津第三中级法院列入老赖名单，不能乘坐飞机和动车、也不能购买不动产，他的子女也受连累，不能就读私立学校。

这个报道指出，汇源果汁老板朱新礼今天的危机源自5年前他将德源资本持有的2.4万中石化销售公司股份质押给招商银行。

天眼查信息显示，德源资本因金融借款合同纠纷被招商银行起诉，将于2020年5月13日开庭。招商银行申请查封、扣押、冻结德源资本的财产，限额高达41.03亿元。

朱新礼屋漏偏逢连夜雨：他创建的汇源果汁面临负债百亿、高管集体离职、退市的多重风险。2017年债务危机爆发之后，汇源果汁又遭遇内控问题出现违规担保。

2018年3月，在未经董事会批准、无签订协议，尚未对外披露的情况下，汇源果汁向汇源集团旗下的关联方北京汇源出借42.75亿元人民币贷款，违反了港交所上市规则条款，汇源果汁被港交所宣布停牌，停牌前股价2.02元港币，市值54亿元人民币。

截至2017年底，汇源果汁的负债已达114.02亿元人民币，其中83.51亿元人民币通过银行、公司债券、融资租赁等渠道的借款。

该报道还透露，中国企业名人被列入老赖名单的还有“味精大王”莲花味精实控人夏建统，金嗓子创始人江佩珍。