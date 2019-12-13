特朗普：美中达成一阶段贸易协议 立即二阶段谈判

美国总统特朗普12月13日推文说，美国与中国已达成第一阶段贸易协议，原订本月15日对进口中国商品再次加征关税暂停，同时双方将立即展开第二阶段协议谈判。

广告 继续浏览后续

特朗普在推文中说：“我们已与中国商定规模非常大的第一阶段协议，他们同意推动许多结构性改革，并大笔采购我方农产品、能源和制成品以及其他许多商品。”

“由于达成协议，原订12月15日开征的惩罚性关税不会实施。双方将立即展开第二阶段协议的谈判，而不会坐待2020年（美国）大选之后。这是个令大家都高兴的协议，感谢！”

中美达成第一阶段经贸协议

中国国务院新闻办公室13日晚11点举行记者会，宣布与美国达成第一阶段贸易协议，美方将履行分阶段取消对中国产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在记者会宣布中方关于中美经贸第一阶段协议的声明说，双方在平等和相互尊重原则的基础上，已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。

王受文说，协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决以及最终条款9个章节。

同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对中国产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。

王受文指出，中方认为，中美两国作为全球最大经济体，处理两国经贸关係必须从大局出发，达成经贸协议有利于中美两国人民和世界人民的根本利益，将在经贸、投资、金融市场等方面产生积极效应。

他表示，本协议总体上符合中国深化改革开放的大方向，以及自身推动经济高质量发展的内在需要。协议相关内容的落实，将有助于强化知识产权保护，改善营商环境，扩大市场准入，更好维护包括外国企业在内的各类企业在中国的合法权益，也有利于保护中方企业在对美经贸活动中的合法权益。

王受文指出，随着中国国内市场的扩大，中方企业按照世贸组织规则和市场化、商业化原则，增加从包括美国在内的各国进口优质、有竞争力的产品和服务，有助于顺应国内消费升级的趋势，满足人民日益增长的美好生活需要。

此外，本协议有利于中美两国加强经贸领域的合作，有效管控和解决经贸领域的分歧，促进中美经贸关系稳定发展。在当前全球经济面临下行压力的背景下，本协议有利于增强全球市场信心，稳定市场预期，为正常的经贸和投资活动创造良好环境。

双方约定，下一步双方将各自尽快完成法律审核、翻译校对等必要的程序，并就正式签署协议的具体安排进行协商。

协议签署后，希望双方能够遵守协议约定，努力落实好第一阶段协议相关内容，多做有利于双边经贸关系发展和全球经济金融稳定的事情，维护世界和平与繁荣。