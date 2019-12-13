经济会议：中国明年经济「稳字当头」 保民生 货币政策须灵活适度

中国经济增长能否「保6(%)」惹来外界忧虑之际，中央经济工作会议指出，中国经济情况向好，但经济下行压力增加，为实现明年的预期目标，须「坚持稳字当头」，包括坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，并就此订定明年要保民生就业等六大工作重点。不过，官媒报道中未有提及明年的经济增长目标，具体的刺激经济方法亦付诸阙如，反而提及要确保猪肉供应的问题。

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一连三日的中央经济工作会议昨(12日)午结束，国家主席习近平在会上回顾了今年的经济工作，并为2020年的经济工作作出部署，而总理李克强则作出具体部署。

根据新华社报道，会议认为，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，今年「十三五」规划主要指针进度符合预期，全面建成小康社会取得新的重大进展；中国经济「稳中向好、长期向好」的基本趋势没有改变。

不过，明年是中国转型的攻关期，经济下行压力增加，加上世界大变局加剧，习近平在会上指示，要做好工作预案。会议又提出，要完善和强化「六稳」（即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）举措，确保经济运行在合理区间。

对于2020年，会议指出，明年是全面建成小康社会及「十三.五」(第13个五年计划的简称)规划收官之年，为「十四.五」发展及实现第二个百年奋斗目标打好基础，为此，须做好六大重点工作，依次是贯彻新发展理念；坚决打好精准脱贫、防控金融风险及污染防治的三大攻坚战；以及确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障及改善；会议就此特别提及，要确保每个家庭都有人就业，并须加大困难群众住房保障和稳房价的工作，坚持「房子是用来住，不是用来炒」的定位。

失业问题一直是「十三.五」较难达目标一项，经济工作会议提出的保民生工作，似是为此补底。

明年第四大工作是继续实施积极的财政政策及稳健的货币政策。会议指出，在财政政策上，会议强调要大力提质增效，更加注重结构调整；稳健的货币政策则要求「灵活适度」。另外，会议又提出，要推动更高水平对外开放，主动参与全球经济治理变革，积极参与世贸组织改革，保持对外贸易稳定增长，扎实推进共建一带一路。

会议接着提到明年要「着力推动高质量发展」，当中提出要加快恢复活猪供应，「做到保供稳价」；而在区域发展方面，京津冀、长三角及粤港澳大湾区均再有提及，声称藉此「打造世界级创新平台和增长极」；但去年经济工作会议中提到的「西部大开发」和「东北全面振兴」，今年则没再提及。最后，明年亦要继续深化经济体制改革工作。

会议总结，实现明年的预期目标，要坚持稳字当头，认为中国有改革开放积累的雄厚物质技术基础、庞大内需和人力资源，只要齐心便可战胜。