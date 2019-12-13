美中宣布达成第一阶段贸易协议 两国措词细节有差异

美国和中国在周五相继宣布，双方已经达成了第一阶段贸易协议。中国多位高级官员在北京时间当晚11点召开记者会，并宣布了美中达成协议的消息。两国就这一协议的相关措辞则有所不同。

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美国总统特朗普在当天发推文说，“我们已经与中国达成一项非常大的第一阶段协议。”他还表示，双方将立即启动第二阶段协议谈判。他并在推文中具体写道，“他们（中方）同意进行许多结构性改革，大量购买农产品、能源和制造业产品，以及更多。25%的关税将保持不变，其余大部分产品的关税将维持在7.5%。”特朗普在紧跟的第二条推文中说，由于双方已经达成协议，因此原定于12月15日开征的惩罚性关税不再加征，而且双方第二阶段的谈判将立即开始，而不是等到2020年美国大选之后。他强调，“这是一份对大家来说都是不可思议的协议，谢谢大家！”特朗普还在稍早的推文中澄清了《华尔街日报》周四援引消息人士作出的，为达成协议美方向中方提出愿意在关税问题上作出重大让步的报道。该报道一度宣称，美国将把对价值约3600亿美元中国输美产品的已征关税减少最多达50%，并且取消定于在12月15日加征新一轮关税的计划。

对此，特朗普在推文中写道，“《华尔街日报》有关中国协议的报道完全失事，特别是其中关于关税问题的说法。假新闻，他们应找一个更好的消息来源”。而针对美中此次达成的第一阶段贸易协议内容，美国贸易代表办公室发表的声明中称，两国就第一阶段贸易协议达成了一份历史性的和可执行的协议，该协议要求在知识产权、技术转让、农业、金融服务以及货币和外汇等领域，对中国的经贸体制进行结构性改革和其他改革。第一阶段协议还包括中国承诺在未来几年大规模采购和使用美国商品和服务。此外，这份协议将建立一个强大的争端解决机制，从而确保（协议）迅速有效地执行和实施。美方还同意大幅修改其301条款下的关税行动。

声明援引美国贸易代表莱特希泽的话说，“特朗普总统聚焦于达成一份实现包含具有意义，完全可被执行的结构性改革，及开始将美中贸易关系重新平衡的第一阶段协议。这一前所未有的协议达成了这些非常具有重大意义的目标，而这一切则离不开总统展现出的坚强领导力”。同样参与代表美方谈判的财政部长姆努钦也在声明中说，“今天有关与中国达成第一阶段协议的这一公告，是在推行特朗普总统经济计划的道路中颇为重要的一步迈进。”他称，“感谢总统的领导力，这一标志性的协议预示着在（两国间）实现一个更为平衡的贸易关系的关键性进步，以及为美国工人和企业取得了一个更为平衡的竞争平台”。声明指出，根据协议美国将继续保持对大约2500亿美元中国输美商品25%的关税措施，并维持对约1200亿美元进口中国商品7.5%的关税措施。

根据协议，美方同意取消12月15日的新一轮对华征税计划，但期待中国购买更多的美国农产品。就这一问题，特朗普在双方达成协议的消息发布后，会见来访的巴拉圭总统阿夫多时在白宫向媒体表示，中方很有可能会购买500亿美元美国农产品，但他并未给出一个相应的具体时间表。特朗普并称，由他领导的美国政府将把剩余可对中国输美商品采取的关税措施，作为与中方就第二阶段贸易协议谈判的筹码。他说，中方希望立即与美方就第二阶段贸易协议展开谈判，其对此也加以支持。

北京方面，中国国务院新闻办公室于当晚11点举行新闻发布会，国家发展和改革委员会副主任宁吉喆，中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷，外交部副部长郑泽光，农业农村部副部长韩俊，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍中美经贸磋商有关进展情况，并答记者问。王受文在会上宣布，经过中美两国经贸团队的共同努力，双方在平等和相互尊重原则的基础上，已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。王受文指出，双方约定，下一步双方将各自尽快完成法律审核、翻译校对等必要的程序，并就正式签署协议的具体安排进行协商。协议签署后，希望双方能够遵守协议约定，努力落实好第一阶段协议相关内容，多做有利于双边经贸关系发展和全球经济金融稳定的事情，维护世界和平与繁荣。

具体在中方谈到的9大重点内容中，涉及关税的部分包含，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变；中方将相应考虑不实施原计划在12月15日生效的拟对美方进口产品加征关税的措施。另就进口美国农产品问题，农业农村部副部长韩俊介绍称，“这个协议实施以后，我们大幅度增加自美国农产品进口，毫无疑问，这有利于填补我们国内农产品供求缺口；比如大豆，我们现在一年进口的大豆在9000万吨左右，85%左右要靠进口。”他说，“今后从美国扩大进口的一些农产品，还是我们当前稳定国内市场急需的产品；比如猪肉、禽肉等，我们最近宣布解除了对美国禽肉输华禁令。毫无疑问，这些产品的进口不会对我们的国内农业产生冲击。”

韩俊强调，“总之，我们会坚守谷物基本自给、口粮绝对安全，把饭碗牢牢地端在自己手里，而且要装自己的粮食，要守住国家粮食安全的底线。”此外，有记者就特朗普在推文中提到的美国依据协议将采取的关税措施细节，及将立即与中方展开第二阶段贸易协议谈判的说法，还有涉及有美方人士表示，这次协议中还有严格的监督执行机制，如果中方不能完成自己的承诺，美方还会将取消或者是减少的关税恢复到原来的水平的问题提问，对此，财政部副部长廖岷回答说，“一开始我已经介绍了，今天是中美两国在同一时间举行新闻发布会；双方对于协议中的一些共识，都会分别作一些发布。”他说，“我相信，美方也会发布一些信息，这些信息大家都已经看到了；关于下阶段磋商，我作一点回应。第二阶段的磋商，将取决于第一阶段协议的落实情况。”

廖岷称，“大家肯定也能理解，双方现在刚刚就第一阶段协议达成了一致，当务之急是把这份协议签下来、落实好，发挥协议的三个作用：一是促进双边经贸合作，二是增进中美两国和全球人民的福祉，三是稳定全球市场的预期。”他说，“有关后续磋商什么时候开始，什么时候进行，目前都有待双方工作层继续商量，谢谢。”有分析人士指出，值得留意的是，中方通告及记者会上各中方官员的表述趋向于较为笼统而宏观，面对美国记者针对关税降低比例、中方采购美方农产品之具体数额等问题，中方官员并未直接回复，而是提出“这份协议双方还需要完成各自的法律审核、翻译核对等一些必要的程序，然后再商定时间、地点和形式来签署这份协议”。