美联社纪念1951年被中共处死的华裔记者饶引之，将其列入荣誉墙

美联社近日把1951年被中共处死的该社华裔记者饶引之(Y.C. Jao)的名字列入“荣誉墙”,以纪念这位为新闻理念牺牲生命的记者。饶引之的两名子女从中国前来参加纪念仪式,长子饶建(Rao Jian)说,美联社此举足以告慰乃父在天之灵。

1949年4月,中共军队攻进南京时,饶引之是美联社南京分社记者,1951年4月,他被共产党以间谍罪、反革命罪两项罪名枪决。

饶引之毕业于美国密苏里大学新闻学院。美联社说饶引之从来没有当过间谍,他是正派的新闻人,却因此遭到不幸。

美联社表示,饶引之的故事本来几乎被遗忘,2018年他的侄儿饶季龙(Jilong Rao)写信给美联社社长暨执行长普瑞特(Gary Pruitt),请他帮忙回顾,因为中国的法院1983年拒绝平反根本没做过间谍的饶引之。

普瑞特有意帮忙,但苦于缺少档案与证据,幸好当时南京分社主任塔平(Seymour Topping)98高龄还健在,帮美联社回顾也见证了饶引之的贡献。

中共军队进城后,美国记者不是转到台湾就是转到香港,塔平离开南京的时候,把分社钥匙交给饶引之。饶的儿子说,当时父亲不觉得自己有何危险,还以为可以当作美联社和中共之间的桥梁。

塔平也在自己的著作《冷战的前线》(On the Front Lines of the Cold War)中,说饶引之一开始也以为中国“解放”了,充满乐观情绪,可是入夏以后,共产党开始严控社会,饶变得谨言慎行,他已经不信任共产党。

饶曾上北京,请中共发给塔平签证,让美联社恢复中国报导,还把经过写信向上海分社主任韩普森(Fred Hampson)报告,信中透露内心对时局的不安。

绕在1950年的信上说,他得老实讲,北京不适合美国特派员生存,长期以来的反美宣传已经在中国人民心中发酵、生效。

随后,饶引之被中共抓捕送到劳改营,要他交代和美联社的关系。1951年,美中关系随韩战恶化,4月29日饶引之被处死。