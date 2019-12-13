美联社纪念1951年被中共处死的华裔记者饶引之，将其列入荣誉墙

美联社近日把1951年被中共处死的该社华裔记者饶引之(Y.C. Jao)的名字列入“荣誉墙”，以纪念这位为新闻理念牺牲生命的记者。饶引之的两名子女从中国前来参加纪念仪式，长子饶建(Rao Jian)说，美联社此举足以告慰乃父在天之灵。

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1949年4月，中共军队攻进南京时，饶引之是美联社南京分社记者，1951年4月，他被共产党以间谍罪、反革命罪两项罪名枪决。

饶引之毕业于美国密苏里大学新闻学院。美联社说饶引之从来没有当过间谍，他是正派的新闻人，却因此遭到不幸。

美联社表示，饶引之的故事本来几乎被遗忘，2018年他的侄儿饶季龙(Jilong Rao)写信给美联社社长暨执行长普瑞特(Gary Pruitt)，请他帮忙回顾，因为中国的法院1983年拒绝平反根本没做过间谍的饶引之。

普瑞特有意帮忙，但苦于缺少档案与证据，幸好当时南京分社主任塔平(Seymour Topping)98高龄还健在，帮美联社回顾也见证了饶引之的贡献。

中共军队进城后，美国记者不是转到台湾就是转到香港，塔平离开南京的时候，把分社钥匙交给饶引之。饶的儿子说，当时父亲不觉得自己有何危险，还以为可以当作美联社和中共之间的桥梁。

塔平也在自己的著作《冷战的前线》（On the Front Lines of the Cold War）中，说饶引之一开始也以为中国“解放”了，充满乐观情绪，可是入夏以后，共产党开始严控社会，饶变得谨言慎行，他已经不信任共产党。

饶曾上北京，请中共发给塔平签证，让美联社恢复中国报导，还把经过写信向上海分社主任韩普森(Fred Hampson)报告，信中透露内心对时局的不安。

绕在1950年的信上说，他得老实讲，北京不适合美国特派员生存，长期以来的反美宣传已经在中国人民心中发酵、生效。

随后，饶引之被中共抓捕送到劳改营，要他交代和美联社的关系。1951年，美中关系随韩战恶化，4月29日饶引之被处死。