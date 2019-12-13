莱特希泽：中国承诺未来2年内购买2000亿美元额外美国产品

美中两国在周五宣布达成了备受瞩目的第一阶段贸易协议。就双方达成协议的具体内容，美国贸易代表莱特希泽在当天稍后向媒体介绍称，该协议包含对美国商品订购方面“前所未有”地提升，对美国贸易机密更好地保护，及一个强有力的执行机制。

广告 继续浏览后续

据《华盛顿邮报》报道，莱特希泽在当天向记者表示，此次与中方达成的协议是在长期以来试图改进“不公的”美中贸易关系中，（美方）取得的第一个成就。他在于白宫相邻的艾森豪威尔执行办公大楼中说，“这是非常，非常重要的向前一步”。莱特希泽称，“有些人（就这一协议）会说‘你没有作一些最困难问题的部分’，这当然也属实。但你也可以很容易换个角度看说，最困难的部分就是达成第一个协议；这是最艰难的一步”。他并补充说，“北京承诺在未来两年购买额外的2000亿美元美国产品，这包括美国农产品、能源和制造业产品”。他指出，其中包括从美国农民手中购买320亿美元农产品。莱特希泽称，这次达成的协议中包含对单项商品设定的购买数额，例如家禽、动物饲料等，而这些项目则并未被公之于众，原因是要避免其对大宗商品市场产生影响。

莱特希泽透露称，具体的协议内容将在未来数周内公布，其包括有关中方提高打击假冒产品、专利和商标侵权方面作出改善的承诺。他还称，其预计有关协议的签署仪式将会于明年1月的第1个星期内在华盛顿举行。莱特希泽介绍称，双方达成的86页协议直到当天美东时间早上10点前还尚未被敲定，随后特朗普总统批准了协议内容。该报道指出，这是美方贸易代表自双方第一阶段贸易协议达成数小时后，有关协议内容尚未明确产生困惑后的说法。尽管中国多名高级官员于当地时间周五晚召开记者会宣布与美方达成协议，但两国都未曾公布协议文本，华尔街股市也因此在困惑中开盘。对此，美国国会参议院民主党领袖舒默则一度发推文批评称，“特朗普总统从中国得到了一个临时且不可信的承诺来换取大豆的出口。”

显然，莱特希泽此次对媒体介绍协议内容是对国内批评声音和美国股市的呼应。此外，白宫经济顾问库德洛在美中宣布达成第一阶段贸易协议后，接受了美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的采访并表示，对于中方履行刚达成的第一阶段贸易协议内容持审慎乐观态度。他认为，双方的这一第一阶段贸易协议，能够稳定局势，又指假如中方不遵守协议条款，美方将采取行动，包括加征关税。库德洛介绍称，据他理解，协议文本的签署将会是部长级层面，又说他个人觉得双方未全部完成有关强制技术转移、及知识产权保护方面的讨论。

而就主持人提出的协议条款实施机制问题，特别是如若中方出现并未遵守承诺的协议内容可能，库德洛则回答说，“在第一阶段贸易协议中包含一项有关程序，如果有投诉出现，相关投诉将被送至两国中级官员（staff level）授予处理，如若在这一级别的对话中无法得到解决，投诉将送至双边副部长级官员进行审查和对话，如若在这一刻仍未得到解决，将继续送至两国主要官员也就是中国副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽加以进一步审查和分析。”库德洛并补充说，“坦率地讲，如若是无法解决的分歧，（美方）将采取一些相关的经济考量，相应动作也会被实施，毫无疑问，这包含采取关税措施作为促使执行的工具。”

北京方面，新华社在当天发表声明介绍称，经过中美两国经贸团队的共同努力，双方在平等和相互尊重原则的基础上，已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。报道称，双方约定，下一步双方将各自尽快完成法律审核、翻译校对等必要的程序，并就正式签署协议的具体安排进行协商。