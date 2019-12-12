解放军一天内晋衔7上将 4天来军、警近百人升将官

中国人民解放军自12月9日以来接连举行晋升将官仪式。继武警部队及陆军分别于9、10日举行中少将晋衔仪式后，中共中央军委周四下午举行上将晋衔仪式，由中共中央总书记兼军委主席习近平在北京八一大楼亲自为7人授阶。

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据悉，中央军委办公厅日前印发《关于先行调整军级以上军官军衔晋升有关政策的通知》（以下简称《通知》）。有关报道指出，这是按照军官职业化改革方向，紧前出台军事人力资源政策制度的重要举措，对于全面推开军衔主导军官等级制度具有重大意义。而在《通知》印发后不久，军级以上军官军衔晋升仪式开始举行。据统计显示，截至12月12日，解放军共有7人晋升上将军衔、6人晋升中将军衔、46人晋升少将军衔。在周四当天的晋衔仪式中，当地时间下午4时50分许，仪式在国歌声中开始。中央军委副主席许其亮宣读了习近平签署的晋升上将军衔命令。中央军委副主席张又侠主持晋衔仪式。

此次被共同授予上将军衔的军官包括：东部战区司令员何卫东、东部战区政治委员何平、南部战区政治委员王建武、北部战区司令员李桥铭、火箭军司令员周亚宁、战略支援部队司令员李凤彪、军事科学院院长杨学军。另于12月10日上午举行的陆军晋升中将、少将军衔仪式中，陆军司令员韩卫国等出席仪式，并宣读中央军委委命令，共有6位军官晋升中将军衔，46位军官晋升少将军衔。12月9日，武警部队也举行了晋升中将、少将警衔仪式。武警部队司令员王宁宣读命令，1名警官晋升中将警衔、36名警官晋升少将警衔的命令。