达赖喇嘛：从香港局势可见极权制度不适合中国

曾数次发言支持香港和平争取民主的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛指出，专制极权制度不适合中国，这从香港局势可以看出来，而且这种制度未来亦无法长久维持。

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根据印度英文报章和网上媒体视频，达赖喇嘛11日在印度果阿大学（Goa University）发表演说时谈及香港。

身为诺贝尔和平奖得主，他8月在印度接受台湾媒体专访时回应香港反修例运动时也呼吁和平，指已故领导人邓小平创造的「一国两制」在过去数星期受到「很多干扰」，他为此感到忧虑。他续称，和平及对话是最好的解决方法，希望各方不要受到负面的愤怒情绪影响判断，而他能做的，就是祈祷。

他在2016年时更曾与香港本土派主要人物梁天琦会晤，鼓励港人不要气馁，继续争取民主。

达赖喇嘛11日是以《古那烂陀佛法与现代世界的关联》为题发表演讲，他指出，印度与中国是两个人口最多的国家，拉近两国关系非常重要，而维持经济关系对中印亦非常重要，印中应恢复亲如兄弟的情感。

他亦见证了达赖喇嘛宇宙责任基金会与果阿大学签署合作备忘录，以设立那烂陀研究计划，而达赖喇嘛将出任计划主席。