香港贫穷人口约140万 创10年新高记录

香港当局13日公布，若无政府资助，2018年本地贫穷人口高达140万6500人，以香港749万人口计算，大概每5人中有1人贫困，创10年来新高记录。

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根据港府公布的“2018年香港贫穷情况报告”，去年获政府资助后的贫穷人口为102万4300人，贫穷率为14.9%；如果没有政府资助，贫穷人口高达140万6500人，贫穷率是20.4%。

官方香港电台报导，在长者方面，在资助政策介入前，去年的长者贫穷人口为51万7千人、贫穷率为44.4%，与2017年相仿；介入后贫穷人口减少15万7千人，减至36万人。

儿童的贫穷率，在资助政策介入前为23.3%，较2017年的23.1%高，但是在介入后，贫穷率降至16.8%，较2017年的17.5%，显着下跌0.7个百分点，是有记录以来新低，主因是受惠于聚焦儿童的职津扶贫成效。

对于贫穷人口再创新高。扶贫委员会委员刘爱诗认为，人口高龄化及过渡性青年贫穷问题值得关注，建议政府在长远扶贫策略上作出研究。

刘爱诗指出，就业是解决贫穷的主要方向，在目前经济环境下，社会各界可重整就业结构，例如重点推出长期人手不足的职位，吸纳因近期社会问题而失业的人士；一方面短暂解决失业，也可提升求职人士的技术能力，再配合在职家庭津贴等就业政策，相信最能够改善贫穷问题。

近几年来，随着香港贫穷人口持续上升，港府不断加大资助贫穷家庭，尤其自前行政长官梁振英起，这些资助包括综合扶贫（每月给予贫穷家庭生活固定生活费）、老人和儿童生活津贴等。