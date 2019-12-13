12中国公民应邀参加美使馆国际人权日活动被拘

美国驻华使领馆官方推特今天13日透露，12名中国维权人士在12月9日国际人权日前夕，应邀参加美国驻华使馆人权日活动受到阻挡被拘捕。美国国务院发言人说“多么讽刺”。

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美国驻华使领馆推特将美国国务院发言人摩根-奥塔格斯（Morgan Ortagus）的有关讲话译成中文：中国拘押了12名自己的公民，他们试图参加在美国大使馆举行的人权日活动。多么讽刺。

美国国务卿蓬佩奥日前表示，在国际人权日，我们重申，我们对那些通过言行要求其政府尊重他们不可剥夺的权利的人们的承诺。今天，让我们所有人记住联合国《世界人权宣言》概述的普世权利。

据自由亚洲介绍，美国驻北京大使馆邀请中国全国多名民众在12月9日国际人权日前夕出席使馆举办的「世界人权日联谊会」。但出席者在美国使馆门外被中国警方带走，其中一位是江苏省公民王和英。王和英说，她获邀参加美国大使馆的人权日活动。这个活动通过网上报名邀请中国公民出席。原有数百人，由于被当局控制等原因，最后成功出席的只有数十人。而她周一傍晚在北京美国大使馆门外被多名警察挡住查身份证。警方得知她曾到北京上访，便将她带到派出所拘留，一直被扣到凌晨一时半，将她遣返家乡。据王和英说，被拘押的中国公民还有来自四川的和北京的维权上访者。

据自由亚洲报道，被控“煽动颠覆国家政权罪”的北京律师余文生，其妻许艳也在受邀之列，但被软禁无法出门。许艳告诉自由亚洲，她9日不顾当局的软禁，下午出门，遭十多人围住推搡和谩骂。