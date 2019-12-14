中国商贸分析平台封四成反修例消息 全属运动和不利北京 难达兼听则明

中国领导层因偏听而错判形势的消息时有所闻，商界亦可能面对同样问题，因为金融信息供货商路孚特（Refinitiv）自反对修订逃犯条例风波以来，在中国商贸分析平台Eikon上封锁至少201条有关反修例或对北京不利的路透社新闻，占相关新闻条数的四成。路争特响应时透露，其他近100家提供消息予Eikon的新闻机构亦受审查影响，使客户无法接收一些重大消息。

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路透社报道，其母公司汤森路透及投资管理公司黑石集团（Blackstone）共同持有、对外发放路透社新闻的公司路孚特为免中国业务被封锁，按当局要求设置过滤网，自7月起封锁201篇香港反修例抗争有关的报道，令使用路透中国服务器的用户看不到相关新闻，而且有关情况在抗争运动后期越趋严重，因为路孚特自7月起进行审查的头两个月，在提及香港和示威的246篇报道中，只有5篇被封锁；但在其后近三个月的251篇同类报道中，被封锁的新闻有196篇，即在497条新闻中，有四成被屏蔽。

被封锁的新闻，包括北京否决香港特首林郑月娥提议满足示威者「五大要求」的建议、中联办教唆黑帮在「7.21」元朗站殴打港人，以及评级机构下调香港评分等报道。

报道又指出，路孚特的审查触怒路透社的新闻和业务高层，亦让其母公司汤森路透的董事非常不满，批评这间公司作为独立机构，负责监察和维护路透的独立性，但现在却向北京「赤裸裸的政治侵略」屈服。

路孚特发言人则回应道，该公司在中国内地营运，必须遵守当地法规，情况与其他近百家金融市场信息公司及发行商相若，但就补充，正努力改善「一些流程」。

路争特已不是第一次被揭发接中国当局的要求而封锁新闻，今年6月，该公司便被揭在收到中共中央网络安全和信息化委员会办公室停止业务的威吓后，封锁「六四事件」三十周年的悼念活动和相关消息。