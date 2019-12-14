中美第一阶段经贸协议 有待正式批准签署

中美13日宣布达成第一阶段经贸协议。该协议包括九个章节，涉及美方的关税让步与中方购买美农产品及加强知识产权等承诺。但这个协议还有待双方正式批准和签署。

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中国多名政府官员周五１３日深夜在国务院新闻办召开记者会宣布与美国达成第一阶段贸易协议。据路透社12月14日报道，中国商务部副部长兼贸易谈判副代表王受文周五宣布，中美双方在平等和相互尊重原则的基础上，已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致；双方约定，下一步将各自尽快完成法律审核、翻译校对等必要的程序，并就正式签署协议的具体安排进行协商。

王受文表示，这个协议文本包括“序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节”。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺。

中国发改委副主任宁吉喆昨天在国务院新闻会上表示，“扩大中美贸易合作，有利于满足中国人民日益增长的美好生活需要，在能源、制成品、农产品、医疗、金融等领域扩大自美高品质产品和服务进口，能给中国消费者带来购买更便利、价格更实惠、种类更丰富的体验。”

中国农业部副部长韩俊表示，初步协议实施后，中国将大幅度增加进口美国农产品，这有利于填补中国国内农产品供求缺口。他还说，美方同意中国产的“熟制禽肉、鲶鱼产品”以及香梨柑橘，鲜枣向美国出口。

在知识产权方面，中国商务部副部长王受文介绍，双方在几个方面达成共识，包括商业秘密保护、与药品相关的知识产权问题、专利有效期延长、地理标志、打击电子商务平台的盗版和假冒、打击盗版和假冒产品的生产和出口、打击商标恶意注册，加强知识产权司法执行和程序。

他强调称，双方相向而行所达成的上述共识，符合中方关于加强知识产权保护的改革方向，有利于保护创新，有利于国外知识产权更多地进入中国，符合推动经济高质量发展的需要。”。