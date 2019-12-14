中美第一阶段贸易协议 美方怎么说

白宫的推特说，新消息：美中已达成一贸易协议，该协议要求在知识产权、技术转移、农业、金融服务以及货币和外汇领域对中国的经贸体制进行结构性改革。

广告 继续浏览后续

特朗普推特说，由于我们达成协议，原定于12月15日开征的惩罚性关税不会征收。我们将立即开始第二阶段的谈判，而不会等到2020年大选之后。这对所有人都是很棒的协议。谢谢!

特朗普另一条推特说：我们已经与中国达成一个非常大的第一阶段协议。他们已同意进行许多结构性改革，大量采购农产品、能源和制成品，以及其他更多。25%的关税将维持不变，其余大部分(产品的关税)将维持在7.5%。

美国贸易代表办公室在声明中指出，根据该协议，华盛顿将对价值大约2500亿美元的中国进口商品维持25%的关税，但将对价值1200亿美元的其他中国进口商品的关税下调至约7.5%。

之前，特朗普发推否认《华尔街日报》有关谈判美方减税的版本。说这是假消息。特朗普周五表示，美国已经与中国达成了第一阶段经贸协议，华盛顿将暂停定于12月15日对中国进口商品加征的关税；北京将增加采购美国农产品。

美国驻华使领馆推特今天１４日帖文说，美中已达成一贸易协议，该协议要求在知识产权、技术转移、农业、金融服务以及货币和外汇领域对中国的经贸体制进行结构性改革。“这是特朗普总统又一次具历史性的贸易胜利--- 最重要的是，对双方来说都是极好的协议!”….