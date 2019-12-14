习近平下周三访澳门庆回归 保安明显加强 记者入境须靠名人担保

下周五(20日)是澳门回归20周年的日子，中国国家主席习近平将于下周三起访问澳门三天，出席庆祝大会和澳门特区新一届政府就职典礼，期间亦会视察澳门。

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因应中央领导人访问澳门，当地由本周初起已加强保安，由香港乘船入境者，基本上都要接受查问，记者情况更为严重，已向澳门政府登记采访的境外记者亦不例外。当地保安司司长办公室回应传媒查询时表示，这是「例行程序」。

本台获悉，一名日本媒体记者本周中期由香港入境澳门，以便预先进行回归相关新闻的采访工作时，出入境柜位读取其身分证明文件后即发出异样，他随即被带入查问室查问。不愿披露身分的他形容，不少同船人士须接受查问，放眼所见，越南籍、英美人士，甚至是中国内地人，都要「排住队」来入房接受查问。

他透露，虽已表明已向澳门新闻局登记采访回归事宜，仍不获放行，最后致电澳门一名人大代表，由对方说项，才准许他入境，前后被扣查近三小时。其后离境时，出入境柜位的计算机亦显示有异，再被召入房查问，可能因为是离境，故此被扣时间不长。

他怀疑当局有一份记者黑名单，因为除了他本人之外，据悉另一名英文报章记者亦须倚靠一名澳门立法会议员说项才获放行入境。

另外，据当地网媒《论尽》13日引述葡文电台报道，葡萄牙的国营广播电视台（Rádio e Televisão de Portugal；RTP）两名记者一星期两次入境澳门均有阻滞，先是周三由葡萄牙入境澳门准备回归报道时，滞留海关四小时，在直播器材被扣后，人员获放行入境；记者其后到香港采访并于翌日返回澳门时，再次被海关查问，行李被搜，甚至想查阅记者的手提电话，但遭拒。

澳门葡英传媒协会为此发出声明，对近日「多位境外记者」被拒入境或被滞留海关，表示关注，促请有关方面尊重记者的行动自由，并强调充分保障新闻自由的重要性。

澳门的出入境政策与中国内地相仿，不少不同政见人士会被拒入境，而在重大事件前后，情况更加严重，例如2007年9月立法会选举前，多名香港记者被禁足，单是较具批判性的《苹果日报》，便有12名记者被拒入境采访。