人民币跳升但业界警惕特朗普的圣诞礼物是空盒子

北京与华盛顿周五达成第一阶段贸易协议的消息提振市场信心，继华尔街股市大幅上升后，中国人民币昨天13日也出现跳升。不过，业界仍然警惕特朗普这个圣诞礼物是个空盒子。

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路透社发自上海的报道，美国可能对中国输美商品部分降低关税的消息提振市场情绪，导致13日离岸和在岸人民币均大幅反弹，劲升至8月初的高位。人民币兑美元即期报6.9890元。

该报道综合分析指出，如果中美能真正落实第一阶段协议，人民币仍有一定升幅。德商银行驻新加坡经济学家周浩表示，“市场多数时候都过于乐观。人民币在7元附近差不多了。一位交易员称，人民币涨得太快，年底临近，逢低购汇反而不少，后面还是要看客盘的反应，还有中美具体的本内容也还要看，“即便签了也不一定一劳永逸。”

人民币兑美元即期周五早盘一度跳升超700点，并触及近四个半月新高至6.9570元，但随后逢低“购汇”出手，升幅收窄。

荷兰合作银行亚太区高级策略师艾弗里（Michael Every）表示，需要更多文本的细节，然后双方签字、交付实施；但目前不能排除不确定性，特朗普仍可能认为中国是脱离他“伟大协议”的坏人。 他说，特朗普的表态，好比“他们已经多次答应过给我们礼物，而且每次打开都是空盒子。”