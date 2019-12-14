姆努钦：特朗普连任形势大好 第二阶段贸易协议或分阶段进行

美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）在周六表示，美中第二阶段贸易谈判可能会分阶段进行，但目前还尚未确定。而就在美中两国于周五宣布达成第一阶段贸易协议的当天，特朗普总统告诉媒体称，双方将立即启动第二阶段协议谈判。

广告 继续浏览后续

正在出席多哈论坛的姆努钦在当天接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时谈到，“我们预计第一阶段协议将于明年1月开始施行，随后我们将着手应对第二阶段（协议问题）。”他并指出，有关美中两国此次达成第一阶段协议的具体文本或记事表将于周六或周日被公布，此前双方要对协议的措辞进行审议。姆努钦强调，“最重要的是，我们应保证第一阶段协议在实施时配有执行契约，这也包含在协议内容中。然后我们可以就第二阶段（协议）展开谈判”。

针对外界有关第二阶段协议的谈判进程预期，姆努钦还介绍称，“第二阶段中还有很多重要问题应得到处理，因此也许到时会有一个第二阶段A，第二阶段B和第二阶段C的构成”。他说，“我们等着看”。此外，姆努钦重申，与中方达成的协议是为了帮助两国在未来数年中，实现一个更为对等的贸易关系。他认为，这一协议对于全球经济增长来说是非常有益的事情。在大会上，他还不忘提出美国当下是全球经济增长的佼佼者，而相比之下欧洲和亚洲的经济发展则正在降速。

采访中，记者向他提问此次与中国达成的贸易协议是否会帮助特朗普2020年选战的问题时，姆努钦则回应表示，“近乎无论什么发生，总统都将取得连任。因为他建造了一个令人难以置信的经济形势，他还专注于国家安全问题”。另就美国针对伊朗制裁的话题，他坚持美方所采用的制裁正在生效，并指其减少了德黑兰方面赞助华盛顿眼中外国“恐怖势力”的能力。姆努钦不认为美国对他国所采取的制裁措施，会影响到美元作为全球储备金的地位，并直言“（经济）制裁的意义就是动用武力的替代品。”

北京方面，正在斯洛文尼亚访问的中国国务委员兼外长王毅认为，美中达成协议对所有人都是好消息，为全球贸易提供稳定性，亦有助加强环球经济的信心，但他指两国仍然有很多问题需要解决。王毅强调，中方从来都不认为加征关税是正确方法，因为贸易战不会有赢家，又说中国反对贸易保护主义。

值得一提的是，在美中宣布达成第一阶段贸易协议当天，特朗普就告诉媒体称，中方希望立即与美方就第二阶段贸易协议展开谈判，其对此也加以支持。但在当晚北京方面召开的记者会上，就相关问题，中国财政部副部长廖岷则回答称，“关于下阶段磋商，我作一点回应。第二阶段的磋商，将取决于第一阶段协议的落实情况。”他说，“有关后续磋商什么时候开始，什么时候进行，目前都有待双方工作层继续商量。”

同样就美中第二阶段谈判的前景，摩根大通董事长兼首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）在日前举行的商业圆桌会议(Business Roundtable)活动上分析称，“我个人认为将达成第一阶段协议。”他并补充称，虽然对双方就“第一阶段”协议的实现感到乐观，但也说“在那之后很难通过谈判达成真正的协议。”