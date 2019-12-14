德国球星厄齐尔发推涉及新疆问题 引发中国网民愤怒足协回应

德国足球明星梅苏特·厄齐尔（Mesut Özil）周五在社交媒体上为中国维吾尔穆斯林发声，并谴责穆斯林国家对维吾尔人遭受的迫害保持沉默。他的相关评论因采用“东突厥斯坦”旗帜为背景，这一消息被中国媒体报道后，随即引发了官媒及网民对他地愤怒声讨。

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效力于英超阿森纳队的前德国国脚厄齐尔分别在推特和Instagram上发文，谈及了在近期引发巨大争议的中国新疆“再教育营”政策，以及针对迫害维吾尔等当地穆斯林少数民族的指控。他在相应的社交媒体更新中，用土耳其语在“东突厥斯坦”旗帜作为背景的图片中发文，批评新疆穆斯林被严重打压及迫害，并称“《古兰经》被烈火焚毁，伊斯兰的学校成为禁忌，穆斯林学者被屠杀殆尽，我们的兄弟正被送进集中营，中国的男人搬进了他们的家中，我们的姐妹们被迫与中国男人结婚……”。此外，他还表达出对其他世界上穆斯林国家就该事件一直噤声的不满，并称，多年后“我们的兄弟姐妹有关这段痛苦日子的回忆将不是压迫者的酷刑，而是他们穆斯林兄弟的沉默”。

厄齐尔在中国大陆被屏蔽的推特和Instagram上发表的相关言论，经中方媒体报道和部分转载后随即引起中国网民和媒体地强烈反应。《中国日报》发表评论称：“分裂在中国舆论场上是不可触碰的红线，先后有多位名人触雷，但厄齐尔没有看到前车之鉴，还是没能管住自己的嘴，他有必要为此付出代价。中国的底线不容挑战，无论什么星都不能触碰。”

《环球时报》则指厄齐尔“支持新疆分裂势力的言论，妄称新疆为‘东突厥斯坦’，传播新疆分裂势力编造的无耻谣言，并对新疆去极端化政策大加抹黑，呼吁干涉中国内政。”该报主编胡锡进也在微博上发长文提出，“看到很多中国网友都在谴责厄齐尔，球迷们对他粉转黑，我觉得这些实在是他自找的。相信这件事也会影响厄齐尔所在的阿森纳队在中国球迷眼中的形象。”他写道，“同时老胡也想说，这个厄齐尔肯定挺浅薄的，不定受了什么势力的撺掇，就很二百五地干了这事，他大概还觉得自己‘敢说话’，悲壮地把自己捧到了 ‘道德高地’上。”

胡锡进告诉网民称，“其实，政治是多复杂的事，真不是运动员该轻易往里跳的。新疆的事，尤其不是厄齐尔这样的人理解消化和把握得了的。美国最近在新疆的事情上发力，带动了一些廉价的表演，我估计厄齐尔这样的戏码以后还会有。”他提出，“我主张咱们中国人对这种人的这种戏总体上持一种蔑视的态度。”

就这一事件，中国足协的官员对《环球时报》说，厄齐尔的言论不仅伤害了许多关注他的中国球迷，同时更伤害了中国人民的感情，中国足协无法接受，并“表示极大愤慨和失望”。有不少微博用户还上传了厄齐尔被剪破的球衣照片，还有人要求阿森纳将他解雇。有球迷称她在看到厄齐尔发表的言论后流泪，并指将再也不穿印有他名字的阿森纳球衣。不少网民并称，该事件与美国篮球职业联赛（NBA）火箭队总经理莫雷，此前因发推支持香港示威者引发的莫雷事件“还过分”。

百度厄齐尔吧发表声明称，鉴于厄齐尔近日在公开网站发表相关言论，作为中国人的我们无法接受。“国家利益面前，任何个人爱好不足为提。”厄齐尔吧还表示，将从13日起，正式关闭厄齐尔贴吧及相关一切账号和字幕组。

另就厄齐尔的发言，他效力的阿森纳球队周六在官方微博中写道：“关于北京时间昨日晚间梅苏特·厄齐尔在社交媒体上发布的言论，阿森纳足球俱乐部必须在此做出明确声明：其所发表的内容均为厄齐尔个人观点。阿森纳作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则。 ”

现年31岁的厄齐尔是土耳其移民后代，在德国出生长大，是一名虔诚的穆斯林，曾前往麦加朝圣。在2018年俄罗斯世界杯之前，他因为与被视为具有保守专制倾向的土耳其总统埃尔多安合影，并赠送对方写有“我的总统”字样的球衣而引起极大争议。此外，德国队在上届世界杯赛小组赛阶段就惨遭淘汰，厄齐尔又背上国内媒体和球迷的骂名。他于2018年7月愤而退出德国国家队，称德国足协领导层有“种族歧视”。