德国5G：执政大联盟打算阻止华为

在有关德国5G建设的争议中，中国电信巨头华为面临惨败的威胁。根据德国《商报》的报道，德国执政党即联盟党和社民党联邦议会党团希望共同确定扩展新5G网络的标准。这实际上将导致有争议的公司被排除在外。

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《商报》周四（12月12日）报道说，两大党共同草案要求联邦政府排除有“不受法治控制的政府干预，操纵或间谍活动风险”的制造商。这一倡议应适用于“核心网络和外围网络”。

该文件没有直接点名，但如此措辞，很明显是针对华为而来。草案尚未最终敲定，但也不会遇到更大的阻力。该提案将在一月份联邦议会全体会议上表决通过。

对基民盟籍总理安格拉·默克尔（CDU）来说，这将是一场失败。她本来一直支持一个技术批准程序，在该程序中，对生产国的评估不起作用。默克尔担心，一开始就将华为排除在5G建设之外，可能会引发与中国的贸易冲突。

基民盟籍经济部长彼得·阿尔特迈尔（CDU）本来也一直站在默克尔一边，但现在显然也在改变立场。据《商报》消息，阿尔特迈尔已向社民党议会党团承诺,将保留政治批准权。

但德国三大电信营运商之一，西班牙电信德国公司（Telefonica Deutschland)于周三(12月11日)宣布，将与中国的华为和芬兰的诺基亚合作, 在德国建立5G网路。

以O2品牌营运的西班牙电信德国公司是少数将华为用作5G供应商的欧洲公司。该公司称，诺基亚和华为是5G基础设施上“公认的战略合作伙伴”。该公司表示，与华为和诺基亚在5G方面的合作取决于技术。两家电信公司都有德国法律的安全认证。