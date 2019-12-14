美国若制裁 土耳其外长扬言报复

土耳其外交部长恰武什奥卢12月14日表示，若遭美国制裁，土耳其将会“礼尚往来”。他强调，“不管后果如何”，安卡拉都不会取消对俄罗斯采购S-400防空导弹系统的协议。

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“2019多哈论坛“（Doha Forum 2019）于14、15日在卡达首都多哈举行，恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）12月14日在论坛中作以上表示。半岛电视台（Al Jazeera）报导引述他说：“制裁只是威胁性语言，从来不会奏效。不过如果（美国）祭出制裁，土耳其也会礼尚往来。”

土耳其对俄罗斯采购先进S-400系统，与北大西洋公约组织（NATO）盟友美国为此闹僵，华府认为俄製武器与北大西洋公约组织防御系统不相容，而且会对F-35战斗机构成威胁。

针对土耳其采购S-400和出兵叙利亚，美国国会参议院外交委员会本周稍早表决通过，将一项对安卡拉实施制裁的法案交付全院表决。这是立法部门施压美国总统川普对土耳其采取更强硬立场的最新举措，安卡拉随即予以谴责。

特朗普于2017年已签署，授权对与俄罗斯军方有生意往来的国家实施制裁，美国政府迄未针对S-400采购案制裁土耳其。土、美关系本就紧张，在土耳其开始接收S-400系统后，美国政府已把安卡拉从F-35战斗机开发计划中排出去。土耳其是F-35战机计划的伙伴和买家。

恰武什奥卢表示，S-400采购案确有其必要。他说：“我们亟需防空系统，也试图对美国和其他国家采购却没能如愿。对我们而言，这是生死攸关的防御系统。”

土耳其于10月上旬发起跨境的“和平之泉行动”（Operation Peace Spring），进入叙利亚打击由库尔德族领导的军事同盟叙利亚民主力量（SDF），引发美国政坛反弹。美军于打击激进武装团体伊斯兰国（IS）期间与SDF并肩作战。

库尔德族民兵团体人民保卫军（YPG）是叙利亚民主力量的主力。但是土耳其认为库尔德族民兵团体人民保卫军是库尔德工人党（PKK）的叙利亚分支。库尔德工人党寻求建立独立的库尔德族国家，约30年来在土耳其部分地区进行浴血叛乱，被土耳其、美国、欧洲联盟认定为恐怖组织。

恰武什奥卢表示，土、美关係仍然存在一些“悬而未决问题”。他指出：“美国仍然是我们的盟友，因为特朗普了解也珍惜与我们的关系。”他又说：“但是我们期盼美国摆脱与人民保卫军和库尔德工人党的关系，他们是我们国家安全的威胁。”恰武什奥卢同时强调，土耳其仍然是北大西洋公约组织忠诚一员。