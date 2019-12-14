足球球星厄齐尔挺维族 中国粉丝怒喊封杀

效力英格兰足球超级联赛兵工厂队的球星厄齐尔13日发文控诉维吾尔族人在中国遭到迫害，引发中国球迷怒批抵制。

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目前效力兵工厂队的德国籍土耳其裔中场球星厄齐尔（Mesut Özil）13日在社群网站Instagram和推特以“东突厥斯坦：伊斯兰社群淌血的伤口”为标题发文，称维吾尔族人是“抵抗迫害的战士…独自奋勇战斗的光荣信徒，对抗那些强迫别人背离伊斯兰的人”。

安纳杜鲁新闻社报导，厄齐尔称，在中国“古兰经遭到焚毁…清真寺被迫关闭…伊斯兰教经文学校和伊斯兰学校遭禁…宗教学者接连遇害…尽管如此，穆斯林却默不作声”。

中国官媒环球网微信公众号报导，消息传回中国后，中国网友认为厄齐尔发表支持恐怖主义的“东突厥斯坦”（疆独），与涉及中国主权的不当言论而齐声谴责。

百度厄齐尔吧发表声明称，“鉴于厄齐尔近日在公开网站发表相关言论，作为中国人的我们无法接受。国家利益面前，任何个人爱好不足为提”，并宣布即日起，正式关闭厄齐尔贴吧及相关一切帐号和字幕组。

对此，兵工厂队官方微博“阿森纳足球俱乐部”14日凌晨1点许发表中文官方声明称，厄齐尔所发表的内容均为其个人观点。兵工厂作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则。