香港的未来：近半在职青年贫穷 忧反修例运动后情况加剧

香港贫穷人口140.6万，创十年有纪录以来新高，但更令人忧虑的是，作为社会未来栋梁的青年人，贫穷比率连升三年，去年达9.3%；当中，43.8%为在职青年，大部分更是家中经济支柱。社福组织认为，这显示扶贫措施未能协助弱势青年；扶贫委员会委员施丽珊更指出，数据未反映反修例的影响，忧虑明年经济差，贫穷情况会进一步恶化。

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面对18至29岁青年贫穷率上升，劳工及福利局长罗致光今(14日)早在电台叩应节目中表示，收入不均及贫富悬殊是社会不稳因素之一，港府须加强青年工作。不过，他没有提出具体构思，只是强调，政府提供现金措施等政策介入后，贫穷率有所降低。

根据扶贫委员会昨天上载网页的《2018年香港贫穷情况报告》，18至29岁的贫穷青年有9.01万人，青年贫穷率为12.6%；恒常现金政策介入后，贫穷率降至9.3%，但已是连升三年，并且创下十年新高，情况令人关注。报告分析，大部分新增贫穷青年是18至24岁的专上学生，七成仍在学，部分情况或者属于过渡性质，但观乎有关青年来自人数较多的住户，在职家庭成员多数从事较低技术工作，贫穷风险较高。

令人关注的是，25至29岁贫穷青年中，43.8%有工作，当中近七成是家庭唯一在职者，即使个人收入不低仍不足以脱贫。报告指出，教育津贴等现金政策的扶贫成效已见递减，由2015年推出时将青年贫穷率减低4个百分点，降至去年只减少3.3个百分点。

报告又显示，完成专上教育亦未必是不跌入贫穷线的护身符，具专上教育程度的在职贫穷人口，去年升至十年新高，在政策介入前及后的贫穷率分别为2.9%及2.1%。

社会服务联会认为，这显示扶贫措施未能协助弱势青年，建议港府把在职家庭津贴支持，由现时15至21岁全日制学生伸延至24岁，并将支持范围扩大至兼读制专上课程。

扶贫会委员刘爱诗认为，在职青年面对学债或工资低等，政府应考虑提供在职津贴或交通津贴，并检视就业措施，助青年上流及发展。