中国中车公司在葡萄牙波尔图地铁项目中中标

葡萄牙波尔图地铁公司日前宣布：中国中车唐山机车车辆公司在葡萄牙波尔图地铁列车投标项目中中标，根据此一项目内容，中车唐山机车车辆公司将向波尔图地铁交付18列地铁车厢并负责这些设备的维修。

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葡萄牙波尔图地铁公司在一份公报中披露：根据此一总价约为5610万欧元的中标项目，中车唐山机车车辆公司将负责提供地铁车厢并担负设备维修任务，维修期为五年。波尔图地铁公司表示：此一项目令该公司节省了650万欧元的开支。

法新社报道指出：这批订单是欧洲铁路网的第一笔来自中国制造商的订单。

本次招标于2018年12月启动，期间，中车唐山机车车辆公司先后超越了捷克的斯柯达运输公司（ŠKODA TRANSPORTATION）以及德国的西门子公司（SIEMEN），最后中标。

葡萄牙波尔图地铁公司订购这些列车，是为了满足当地现有地铁流量增长的需求，同时也打算进一步扩展地铁网。预计当地地铁网将延展六公里，增设七个车站，总投资为3亿欧元。

新车厢的交付将在2021年至2023年间完成。

2002年投入运营的波尔图地铁，目前有6条地铁线，总长度为70公里。2018年，波尔图地铁运送的乘客约为6260万人次，预计今年将突破7000万大关。