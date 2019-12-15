中国宣布暂缓对美国产品加征额外关税

中国政府今天宣布暂缓实施原定12月15日开始对美国部分产品加征关税的措施。表示这是为了落实中美近日贸易磋商结果。此前美方宣布暂缓原定12月15日启动对中国商品加征关税。

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中国财政部网站今天发布一份中国国务院关税税则委员会的通告，宣布暂停对美国部分产品加征原定在15日开始实施的额外关税，其中包括近千种商品10%的关税，和近两千五百种商品5%的关税。被暂停征税的美国商品包括玉米、小麦、汽车和汽车零件等。

中国政府这个通告说，从12月15日起，继续暂停对原产美国的汽车及零部件28个税目商品征收25%的关税。中方今年早些时候为表示诚意，已经暂停了对美国汽车和零部件加征关税。所以这次说“继续暂停”

中国政府的公告表示，本次暂停对美国商品加征关税的措施，是为了落实中美近日贸易磋商结果。

本周五，中美达成第一阶段贸易协议后，华盛顿宣布暂停原定12月15日加征关税计划。特朗普原定从这一天开始对1600亿美元的中国输美商品加征15%的关税，范围涉及电器电脑，服装，体育用品...。

特朗普周五发推特说：我们已经与中国达成一个非常大的第一阶段协议。他们已同意进行许多结构性改革，大量采购农产品、能源和制成品，以及其他更多。25%的关税将维持不变，其余大部分产品的关税将维持在7.5%。

白宫的推特强调：美中达成的贸易协议，要求在知识产权、技术转移、农业、金融服务以及货币和外汇领域对中国的经贸体制进行结构性改革。