中美休战 : 习近平再赢时间喘口气 初步协议仍然脆弱

北京与华盛顿在12月13日达成第一阶段贸易协议。有专家指出，虽然这个中美初步协议并未解决深层问题，但这次休战让习近平再次赢得时间，得以喘息。不过，这个协议非常脆弱，倘若北京不守承诺，特朗普还会秒变“加税人”。

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此时的北京政权，正面临国内经济的恶化与香港局势的紧张。习近平与特朗普打了近两年的凶猛贸易战，中国的经济情况已经不妙。全球第二大经济体的翅膀沉重得要飞不起来了。法新社引述野村投资银行经济学家陆挺Ting Lu指出，最糟糕的局势还没有到来。2020年将是另一个困难年。

中共最高领导层在本周召开了中央经济工作会议，他们承认中国经济的困难局势。据官媒新华社报道，本次中央经济工作会议12月10-12日在北京召开，习近平，李克强和其他5名政治局常委栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正都悉数出席。会议没有暗示中美贸易战，但表示“全球动荡源和风险点显著增多”，“要做好工作预案”。

中国11月份连续第四次出口下滑（-1.1%），其中对美国出口下滑的趋势最为严重，骤降23%。出口下滑趋势让北京不安，因为中国大部分企业的存活都依赖出口贸易。

周五北京和华盛顿宣布贸易休战。特朗普放弃从周日（12月15日）对1600亿美元中国商品加征新的关税。除此之外，据北京说，特朗普政府同意逐步削减已对中国商品实施的关税。作为回报，北京也放弃对包括美国汽车零部件在内的3000种美国商品加征关税。

争取时间 协议脆弱

美国经济信息咨询公司埃信-华迈（IHS Markit）的亚太首席经济学家比斯瓦斯(Rajiv Biswas)表示，中方将充分利用中美第一阶段贸易协议带来的机会，大幅增加向美国出口。

不过，中美达成的原则协议条款仍然模糊不清。这个协议的最终文本，双方何时正式签署，北京和华盛顿都没有说明。

“透视中国”SinoInsider的分析师Larry Ong认为，这样的局面正可让习近平赢得更多时间，得以喘息。

法新社说，除了初步协议之外，华盛顿还要求中国进行结构性改革：要求北京停止补贴国企，向外企开放政府公共采购市场，停止强迫外企技术转让。陆挺警告说：“对已达成协议的不同解释，将是缔结最终协议的潜在障碍。”

今年10月双方接近达成共识，但最终被关税分歧卡住。加利福尼亚大学的巴里·诺顿预言：这次可能又是一项“过早宣布的交易”。北京承诺满足特朗普最心爱的要求，即购买大量美国农产品。可是北京并没有给出具体数字。

此外，中美在前英国殖民地香港问题上存在政治分歧。6个月来的抗争运动是香港1997年回归以来的最大危机。特朗普在11月底签署了美国国会两院支持香港示威者的香港人权民主法案。Larry Ong说，此事不论是对于华盛顿还是对于北京来说，都给敲定交易带来麻烦。何况双方还在技术领域进行争夺。华盛顿怀疑中国的电信巨头华为和中兴替中共政权进行间谍活动。

德国墨卡托中国研究所专家曾林（Max Zenglein）指出，中美第一阶段协议的脆弱性来自三重因素：1，特朗普自贸易战以来行为莫测；2，中共素来以不守承诺著称；3，目前的局势挥发动荡。Larry Ong则表示：倘若北京不守承诺，特朗普会秒变“加税人”。