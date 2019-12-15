屯门有人试爆自制炸弹 港警拘三人 月内第四宗

香港警方在新界屯门一处偏僻山头拘捕三名涉嫌在该处测试引爆遥控炸弹的男子，并当场检获遥控装置和防弹钢板等物品。这是香港理工大学解封、警民冲突转趋平静后第四起武器发现案件。

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香港警方根据情报，昨(14日)早在屯门小冷水路附近一处偏僻山头埋伏，其后发现三名男子乘车到小冷水路，然后步行到该处山头测试引爆一个遥控炸弹，于是上前拘捕，并检获低频遥控装置、盾牌、防弹钢板、防毒面罩等护具，相信为测试时自我保护之用；另检获小量爆炸品及化学品。警方有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华相信，被捕人士是藉测试炸弹威力以计划在日后游行集会时使用。

被捕三人包括一名中学实验室助理，警方怀疑有人从实验室盗取化学品，傍晚将人押回学校搜证。其余二人为电工和无业男子，据了解，三人之前并无关连，料是因反修例运动而认识。

爆炸品处理课警司李展超指出，现场发现直径4至5吋的爆炸痕迹，相信测试的爆炸品分量十分少，而遥控装置所用的电路板曾经改装。另据武器軓家介绍，低频遥控爆炸装置的遥控范围约100米，不具计时功能，与本月9日在湾仔华仁书院发现的遥控爆炸装置不同。

另外，香港城市大学前(13日)晚在创意媒体中心内发现一批怀疑爆炸品，当中包括34支汽油弹、20支粉尘弹、12支镪水弹及其他易燃物品，已由警方及消防处理及检走。据了解，校方在清理校园期间发现该批危险品，相信并非有人近日摆放在校园内。

较早前，解封后的香港理工大学本月1日再发现二十多支汽油弹和攻击性武器，于是报警要求处理和评估校园安全。