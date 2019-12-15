“撩”蔡英文后 台网红遭陆方平台解约 韩国瑜出面打不平

台湾总统蔡英文日前与高雄网红波特王合作拍片，参观后者公司并争取年轻人选票。这一视频在周六被上传油管（Youtube）和脸书后，视频中多次与蔡英文互动的波特王周日通过脸书透露称，与他们合作的中国大陆企业要求“总统”称呼不应在视频中出现，删视频，其拥有100多万粉丝的微博帐号也被擅改密码。对此，波特王本人及蔡英文对手国民党候选人韩国瑜纷纷回应。

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相关视频中，蔡英文出现在高雄新媒体公司旗下“搭讪”网红 “波特王”的镜头前，后者则采用“撩妹”本领，在众人前让蔡英文忍不住地回说，“居然敢跟我讲这种话！”他们一行人在参观公司的活动中，当蔡英文说到“高雄人不跟海在一起要跟什么在一起”的时候，陪同在一旁的“波特王”立刻说“跟你在一起”，让蔡英文也忍不住笑说，“竟然敢跟总统讲这种话！” 而当蔡英文看到该公司的员工餐中有鸡翅，“波特王”又再度发挥撩功，问蔡英文，“你知道你是什么肉吗？”正当蔡英文还在思索答案时，这时波特王又立刻说，“你是我的心头肉！”让蔡英文立刻转身，回答说：“这家伙好大胆！”

之后到了编剧部，“波特王”继续攻势，先是告诉蔡英文“我没把你当偶像”，然后又说“我把你当我的结婚对象”，让蔡英文也忍不住说：“真的没大没小耶！”而“波特王”接着又告诉蔡英文说，“总统如果再继续跟我相处一阵子的话，我觉得你会变坏人！”当蔡英文看向“波特王”，没想到后者就接着说：“因为我想把你宠坏！”这一视频在发布后，现已在油管得到超过40万的点击率。依照波特王发布的双方沟通可以看到，其陆方合作平台徐州自由自在网络科技有限公司（papitube）联系人员强调，与蔡英文合作的视频中不应出现“总统”二字系“台独”，并指出虽然波特王仅在脸书和油管发布这一视频，但仍然需要在所有发布渠道“立即删除视频”，并走解约流程。

此外，该网红还透露称，其拥有100多万订阅的微博也被“擅自修改密码”，而无法登陆。波特王回应称，“之前已和中国新媒体合作就和他们说过不要干涉创作内容，而今天他们不只干涉，还过头了。他们的重点放在‘总统’两个字都不能出现，‘看到这裡我跟Mars他们讨论后完全没办法接受，真的太扯了’。”他补充说，“如果要我们不能称呼自己国家的元首为‘总统’，这笔钱我们不赚也罢。”文末还提到，“这每个月损失虽然不小，但我们真的跪不下去。”

据中央社报道称，台总统府发言人丁允恭表示，会进一步了解情形。并指蔡英文前往波特王公司是关心高雄在地新媒体公司的发展情形，也了解年轻人在高雄从事影像创作的环境。他说，“在台湾创作影片，称呼台湾总统不但是很正常的事情，更是台湾民主自由的展现。这也是蔡总统就任以来，一直坚持守护的价值。”陆方合作企业papitube也于当晚发表声明称，对波特王“在社交平台发表／作出的不当言行表示强烈谴责，....故作出解约的决定”。声明并未对事件具体缘由或视频内容加以描述。声明并强调，“papitube 严厉谴责任何有损国家荣誉的言行，坚持‘一个中国原则’，捍卫国家主权。”

同样就这一事件，国民党候选人韩国瑜也于当天评论称，他觉得这是不对的，并表示抗议，支持波特王。他认为两岸之间的互动，大家和平交流、交往，“政治归政治，经济归经济”。韩国瑜当晚在与高雄市副市长李四川在脸书直播时指出，“政治归政治，经济归经济”，并称“如果波特王因为采访蔡总统，而使经济受到损失，他要呼吁大陆厂商千万不要这样做。”他说，两岸之间的互动，大家和平交流、交往，大陆厂商不要惩罚性的惩罚波特王，他觉得这是不对的，“我抗议，我要站在支持波特王的立场。”