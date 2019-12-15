莱特希泽：协议总体完成 未来两年美国对华货品出口增倍

美中两国在12月13日宣布达成第一阶段贸易协议，双方分别暂停相互对有关商品新一轮的征税措施。美国贸易代表莱特希泽并在15日接受采访时表示，两国间第一阶段贸易协议已经总体完成，依照协议将使美国出口至中国的货品在未来两年内上升一倍。

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莱特希泽在当天接受哥伦比亚广播公司（CBS）《面对全国》节目访问时介绍称，中美达成的第一阶段贸易协议文本虽然现时还有一些例行需要的删减处理，但协议本身已“总体完成”。他指出，依照这一协议将令美国出口至中国的货品在未来两年内上升一倍。莱特希泽还透露称，有关美中高级官员就这一协议的签署具体地点和时间尚未得到确定。他本人曾在周五协议签署当天告诉媒体说，预计有关协议的签署仪式将会于明年1月的第1个星期内在华盛顿举行。根据路透社此前相关报道显示，美中达成的第一阶段协议可被综合为5大重点内容，包括中国同意未来2年增购2000亿美元的美国商品和服务，主要集中在制造业、能源、农业和服务业方面，其中包括320亿美元美国农产品；美国取消12月15日对华征税措施，继续保持对大约2500亿美元中国输美商品25%的关税措施，并维持对约1200亿美元进口中国商品7.5%的关税措施；协议涉及保护知识产权、食品及农产品、金融服务、外汇以及有一则处理争端的条款等内容。

莱特希泽介绍称，依照协议，中国购买美国农产品将在未来两年内，上升至每年400亿美元至500亿美元之间。而在2018年7月贸易战爆发双方采取关税措施前，中国在2017年全年进口了240亿美元的美国农产品。他在节目中强调，第一阶段协议是否能成功将取决于北京方面官员的决策。莱特希泽称，“总的来讲，这一协议是否能全部生效将取决于在中方是由谁来做主，而不是美方”。他补充说，“如若是强硬派在作决定我们将得出一种可能，如果是改革派作决定，我们也希望如此，将会得到另一种结果”。莱特希泽称，双方此次达成的第一阶段协议将无法解决美中之间所存在的所有问题，并指因为要将中国以国家主导的经济体制和美国私企驱动的经济体制相结合则需要数年的时间。

莱特希泽在采访中还将周五比作“贸易史上最重要的一天”。他谈到，这是因为美国不仅在当天与中国达成了第一阶段贸易协议，白宫还将修订版的《美墨加协议》递交至国会等待后者地投票通过。他称，这两大协议加在一起包含了大约20000亿美元的贸易总量。但有消息显示， 针对美国国会提议依照《美墨加协议》使美方最多能派遣5位专家监督墨西哥的劳工改革方案，对此，墨西哥首席谈判代表、副外长施雅德（Jesus Seade）则提出反对。此外，美国财长姆努钦14日出席CNBC主办的多哈论坛时表示，美中“历史性”的第一阶段协议将会推进全球经济发展，也将解决华府在贸易议题上的核心问题。

姆努钦指出，协议是关于知识产权、技术转移、结构性农业议题、金融服务业市场准入、汇率和购买美国农产品及商品的承诺。他在会上并反驳美国妨碍规则为基础的贸易系统的说法，认为美国过去一段长时间向中国开放，但中国没有，又称世界最大的两国经济体之间有很多限制。他称，协议不但有利于美国，而且对全球增长非常有利。北京方面，中国国务委员兼外长王毅提出，美中达成协议对所有人都是好消息，为全球贸易提供稳定性，亦有助加强环球经济的信心，但他指两国仍然有很多问题需要解决。王毅强调，中方从来都不认为加征关税是正确方法，因为贸易战不会有赢家，又说中国反对贸易保护主义。